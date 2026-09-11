В Казахстане опровергли данные о подаче заявки на «Евровидение»

Казахстанская государственная телерадиокомпания «Хабар» не подавала заявку на участие республики в конкурсе песни «Евровидение-2027». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Европейский вещательный союз отклонил заявку Казахстана на участие в «Евровидении», так как республика не входит в Европейскую вещательную зону и Совет Европы, а также не имеет статуса наблюдателя при организации, напоминает Ura.ru.

«Агентство "Хабар" официально опровергает... слухи о направлении заявки на участие Казахстана в международном песенном конкурсе "Евровидение-2027"», - подчеркнул вещатель.

Телерадиокомпания указала, что эти данные не соответствуют действительности, переговоры по «Евровидению» не ведутся, а проведение национального отбора не планируется.

