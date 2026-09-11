В Новосибирске сошли с рельсов три груженых вагона-цистерны

Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в Новосибирске. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Приангарье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда

Сход произошел на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги.

«Разгерметизации цистерн не допущено, негативных последствий для окружающей среды не наступило. Причины и обстоятельства события устанавливаются», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее во Владимирской области на железнодорожной станции Бельково грузовик выехал на пути перед электричкой. Погиб водитель авто, с рельсов сошли два вагона поезда, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
ТЕГИ:Железная ДорогаНовосибирск

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