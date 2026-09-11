Фигуристке Косторной сделали операцию на плече
Фигуристка Алена Косторная перенесла операцию на плече. Об этом спортсменка ообщила в своем Telegram-канале.
Косторная отметила, что в последнее время выпала из тренировочного процесса.
«К сожалению, в августе я перенесла еще одну операцию на плече и сейчас прохожу через сложное и длительное восстановление», - поделилась 23-летняя спортсменка.
По словам фигуристки, после реабилитации она начнет аккуратно входить в режим тренировок и восстанавливать форму.
Ранее футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал, что перенес неудачную операцию по пересадке волос в Турции, пишет 360.ru.
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