В Балашихе маршрутка столкнулась с пятью автомобилями
11 сентября 202610:06
Юлия Савченко
Маршрутное такси и пять автомобилей столкнулись в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает управление МВД по Московской области.
Авария произошла на 18-м километре трассы М-7 «Волга» в сторону области. По предварительным данным, водитель маршрутки, управляя транспортным средством, допустил столкновение с пятью машинами.
После ДТП за медицинской помощью обратились два человека.
Ранее в Кызыле маршрутка сбила пешеходов, было госпитализировано пять человек, пишет 360.ru.
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