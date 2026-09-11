В Балашихе маршрутка столкнулась с пятью автомобилями

Маршрутное такси и пять автомобилей столкнулись в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает управление МВД по Московской области.

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Авария произошла на 18-м километре трассы М-7 «Волга» в сторону области. По предварительным данным, водитель маршрутки, управляя транспортным средством, допустил столкновение с пятью машинами.

После ДТП за медицинской помощью обратились два человека.

Ранее в Кызыле маршрутка сбила пешеходов, было госпитализировано пять человек, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Московская ОбластьДТП

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