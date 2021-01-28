Экономист объяснил, почему бессмысленно скупать доллары
Оснований для обвала рубля сейчас нет - возможно только мягкое ослабление российской валюты, уверен собеседник НСН.
Курс доллара на Московской бирже впервые с декабря поднялся выше 76 рублей. Евро впервые с начала января вырос выше 92 рублей.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, может ли доллар в обозримом будущем вырасти до 100 рублей.
«Теоретически такое падение рубля возможно всегда, но оно связано с чем-то аномальным. Например, завтра рухнут цены на нефть. Почему они рухнут, может быть тысяча разных причин. Но если говорить о реальном прогнозе, то причин для падения рубля до ста рублей за доллар сейчас нет. Есть основания для мягкого ослабления рубля. Но есть психологическая граница в 80 рублей за доллар, после которой Центробанк начинает защищать рубль. Чтобы рубль упал ниже 80 и там остался, должно произойти что-то вроде того, что было в 2014-15 годах», - сказал Ракша.
По его мнению, сегодняшний рост доллара, вероятнее всего, связан с тем, что происходит в США.
«Там пришла к власти новая администрация (президента Джо Байдена - прим. НСН). Вчера ФРС оставила ставку на прежнем уровне. Все это предполагает некоторое укрепление доллара», - пояснил собеседник НСН.
Он считает, что инвестировать сейчас в американскую валюту особого смысла нет.
«Доллар будет болтаться в диапазоне 75-80 рублей, скупать доллары и хранить в них сбережения сейчас смысла нет. Если вдолгую держать доллары, то можно уберечься от рублевой инфляции. Но сильно на этом не заработать», - заключил эксперт.
Ранее Денис Ракша в эфире НСН рассказал, какие факторы будут влиять на курс рубля в наступившем году.
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