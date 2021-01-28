Экономист объяснил, почему бессмысленно скупать доллары

По его мнению, сегодняшний рост доллара, вероятнее всего, связан с тем, что происходит в США.

«Там пришла к власти новая администрация (президента Джо Байдена - прим. НСН). Вчера ФРС оставила ставку на прежнем уровне. Все это предполагает некоторое укрепление доллара», - пояснил собеседник НСН.

Он считает, что инвестировать сейчас в американскую валюту особого смысла нет.

«Доллар будет болтаться в диапазоне 75-80 рублей, скупать доллары и хранить в них сбережения сейчас смысла нет. Если вдолгую держать доллары, то можно уберечься от рублевой инфляции. Но сильно на этом не заработать», - заключил эксперт.

Ранее Денис Ракша в эфире НСН рассказал, какие факторы будут влиять на курс рубля в наступившем году.

