Цена нефти марки Brent стала выше 69 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent впервые с 8 января 2020 года стала больше 69 долларов за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что майские фьючерсы на Brent выросли на 3,28%, в течение вечера 5 марта стоимость поднималась выше 69 долларов за баррель. Также выросла цена апрельских фьючерсов на WTI, она составляет 65,81 доллара за баррель.
Котировки нефти растут третью торговую сессию подряд на фоне новостей от Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК+). Агетство напоминает, что альянс отказался наращивать добычу нефти в апреле, тогда как аналитики рассчитывали на прибавку размером полмиллиона баррелей в сутки.
Благодаря растущим ценам на углеводороды укрепляется рубль по отношению к доллару и евро. На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" снижался на 33 копейки и составлял 74,37 рубля. Курс евро, по расчетам аналитиков, снизится до 88,66 рубля.
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