Экономист: «Экстремальные» санкции США «заразят» олигархов и ударят по рублю
Санкции против бизнесменов будут репутационными, а вот ограничения на госдолг ощутит вся российская экономика, заявил НСН профессор Финансового университета при правительстве России.
США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что меры, которые рассматривают Вашингтон и Лондон, варьируются от ограничений против «российских олигархов» до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга России. Новые санкции возможны, если Москва «продолжит препятствовать» расследованию инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, говорится в материале.
Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в эфире НСН предположил, кто из олигархов, гипотетически, может оказаться в санкционном списке.
«Насколько я помню, ранее были сообщения, что у Виктора Вексельберга были заморожены счета или активы в США на полтора миллиарда долларов. Олег Дерипаска, хоть он и находится под санкциями, более или менее выкрутился и, как мне кажется, сохранил контроль над своими алюминиевыми активами. В значительной мере проблема была нейтрализована. Что касается новых олигархов, то тут, конечно, можно вспомнить список из 35 позиций, который ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ иноагентом – прим. НСН) предоставлял. К примеру, Роман Абрамович. Но он уже получил израильское гражданство. Может быть, у него двойное? Что касается других, то тут очень сложно сказать», - подчеркнул собеседник НСН.
Спрогнозировать объёмы потерь от санкций, если они будут введены, очень сложно, поскольку ограничения имеют «заразный характер», заявил экономист.
«Есть вторичные, третичные (санкции - прим. НСН), на лица и компании, которые вступают в какие-то связи, в том числе, экономические, с лицами физическими и юридическими, которые подпали под санкции. Это очень важный фактор. Говоря о том, какой будет нанесён ущерб, отмечу, что он будет, в первую очередь, репутационным. Будут и экономические последствия, но, на мой взгляд, несущественные», - заявил Борис Хейфец.
Эксперт также добавил, что более серьёзные санкции – в отношении госдолга.
«У нас он – в сравнении с другими странами – небольшой по отношению к ВВП. Но из-за девальвации рубля ВВП уменьшается. К тому же есть такое понятие, как квазигосударственный долг, куда входит долг государственных компаний и корпораций, а он намного больше. Это проблема. Финансирование погашения долга и выплат требует определенных усилий. В общем, это очень чувствительно будет для рынка и тут можно ожидать более серьёзных и быстрых негативных последствий для экономики, в том числе, и для российской валюты», - подчеркнул профессор Финансового университета при правительстве России.
Резюмируя, Борис Хейфец заявил, что всё, что сейчас происходит в глобальной экономике – трансформация, усиление поляризации – это плохо для развития торговли и связи. И, соответственно, для жизни людей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- Минцифры разработало меры по борьбе с телефонными мошенниками
- Ефремов вернулся в белгородскую колонию после карантина
- «Аэрофлот» опроверг инициативу о платной регистрации в аэропорту
- Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
- «Шенгена можно не ждать!» Россиян не пустят в Европу весной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru