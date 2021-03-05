Экономист: «Экстремальные» санкции США «заразят» олигархов и ударят по рублю

Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в эфире НСН предположил, кто из олигархов, гипотетически, может оказаться в санкционном списке.

«Насколько я помню, ранее были сообщения, что у Виктора Вексельберга были заморожены счета или активы в США на полтора миллиарда долларов. Олег Дерипаска, хоть он и находится под санкциями, более или менее выкрутился и, как мне кажется, сохранил контроль над своими алюминиевыми активами. В значительной мере проблема была нейтрализована. Что касается новых олигархов, то тут, конечно, можно вспомнить список из 35 позиций, который ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ иноагентом – прим. НСН) предоставлял. К примеру, Роман Абрамович. Но он уже получил израильское гражданство. Может быть, у него двойное? Что касается других, то тут очень сложно сказать», - подчеркнул собеседник НСН.