Эксперт: Россию ждет деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей

По словам эксперта, РФ может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей. В нынешней ситуации, когда американская валюта торгуется в диапазоне 73-77 рублей за доллар, проводить деноминацию бессмысленно.

Аналитик напомнил, что курс рубля зависит от ситуации на внешних рынках и не зависит от изменения цен на нефть.

Повторение дефолта 1998 года, когда российская финансовая система не смогла выплачивать внутренние и внешние долги, маловероятно как в 2021 году, так и в среднесрочной перспективе. Об этом заявили эксперты Высшей школы экономики.

