Эксперт: Россию ждет деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей
Эксперт назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансового и биржевого аналитика Степана Демура.
Он считает, что российские власти должны решиться на деноминацию, «как, например, недавно было в Белоруссии».
По словам эксперта, РФ может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей. В нынешней ситуации, когда американская валюта торгуется в диапазоне 73-77 рублей за доллар, проводить деноминацию бессмысленно.
Аналитик напомнил, что курс рубля зависит от ситуации на внешних рынках и не зависит от изменения цен на нефть.
Повторение дефолта 1998 года, когда российская финансовая система не смогла выплачивать внутренние и внешние долги, маловероятно как в 2021 году, так и в среднесрочной перспективе. Об этом заявили эксперты Высшей школы экономики.
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