В Кремле заявили, что Литва будет под прицелом, если разместит ядерное оружие
Территория Литвы окажется под прицелом ядерного оружия России, если республика решит разместить у себя аналогичное вооружение. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.
Представитель Кремля указал, что, очевидно, размещенное в Литве оружие будет нацелено не на запад, а на восток, то есть на РФ.
«И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас... территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия», - подчеркнул Песков.
Ранее стало известно, что литовское правительство намерено исключить из конституции запрет на размещение ядерного оружия, пишет 360.ru. Соответствующую поправку могут принять предстоящей зимой.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Новосибирске сошли с рельсов три груженых вагона-цистерны
- В Казахстане опровергли данные о подаче заявки на «Евровидение»
- Есть «стоп-слово»: В России заявили о полной подконтрольности ИИ человеку
- Силуанов сообщил, что не обсуждал в США вопрос о снятии санкций с РФ
- «Трамп не поможет!»: Почему США отказались приструнить хуситов
- Фигуристке Косторной сделали операцию на плече
- В Балашихе маршрутка столкнулась с пятью автомобилями
- В Кремле заявили, что Литва будет под прицелом, если разместит ядерное оружие
- Минцифры: Пользователи устройств на Android получат доступ к 5G
- В Тульской области два человека погибли, трое пострадали при атаке БПЛА