В Кремле заявили, что Литва будет под прицелом, если разместит ядерное оружие

Представитель Кремля указал, что, очевидно, размещенное в Литве оружие будет нацелено не на запад, а на восток, то есть на РФ.

«И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас... территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия», - подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что литовское правительство намерено исключить из конституции запрет на размещение ядерного оружия, пишет 360.ru. Соответствующую поправку могут принять предстоящей зимой.

