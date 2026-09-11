В Кремле заявили, что Литва будет под прицелом, если разместит ядерное оружие

Территория Литвы окажется под прицелом ядерного оружия России, если республика решит разместить у себя аналогичное вооружение. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.

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Представитель Кремля указал, что, очевидно, размещенное в Литве оружие будет нацелено не на запад, а на восток, то есть на РФ.

«И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас... территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия», - подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что литовское правительство намерено исключить из конституции запрет на размещение ядерного оружия, пишет 360.ru. Соответствующую поправку могут принять предстоящей зимой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЛитваДмитрий Песков

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