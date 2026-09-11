«Это абсолютно логичное решение, у нас подобные решения также есть, причем не хуже. Действительно, логично иметь «стоп-кран», который в моменте сможет остановить и откатить все до начальных результатов. Но, скажем так, решение готовится немножко предварительно. Потому что сегодня ставит задачу человек и принимает результат работы — человек. Поэтому это решение сильно на будущее. Российский ИИ один из самых развитых в мире. Наши знания и технологии это позволяют. Потенциально риск выхода из-под контроля, конечно, есть. Но опять же, у ИИ есть первый «закон роботов», то есть робот не может причинить вред человеку. Здесь примерно та же идеология. Это «стоп-слово» заложено изначально», — раскрыл он.

Также эксперт объяснил, насколько ИИ сегодня действует автономно.

«ИИ действительно может обучаться сам и сам реализовывать какие-то базовые рутинные процедуры. Но, опять же, это те процедуры которые, настроил и разрешил выполнять человек. Самостоятельность ИИ сейчас регулирует человек, натягивая или отпуская «поводок». Сейчас абсолютно все управляемо», — раскрыл он.

Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын раскрыл НСН, что объемы инвестиций в сферу искусственного интеллекта в 2030-е годы превысит $30 трлн, а США хотят установить монополию в этой отрасли.



