Стала известна лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережений весной текущего года признан доллар. Это связано с тем, что деньги других стран, в том числе и сырьевых, по отношению к валюте США потеряют в цене, объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в комментарии РИА Новости.
«Потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, - в первую очередь, не входящих в зону евро валют европейских стран, - на горизонте 6-12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими. То же самое касается многих развивающихся и сырьевых валют, вышедших в 2021 году в лидеры благодаря ралли большинства активов, в том числе товарных. Следовательно, для хеджирования валютных рисков сейчас основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована в долларах США», - пояснил эксперт.
Он также отметил, что устойчивые колебания курсов обычно связаны с обесценением валют из-за фундаментальных факторов или колебаниями стоимости доллара. Это, в свою очередь, приводит к снижению доходности денег разных стран.
«Это касается как развитых, в основном европейских, так и развивающихся валют. Те же валюты, которые по-прежнему недооценены по отношению к доллару, несут в себе нерыночные риски - к примеру, рубль, находящийся под давлением геополитических угроз», - пояснил эксперт.
Ранее член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, почему так не ценится национальная валюта.
«Биржевой курс рубля не имеет никакого отношения к его реальной покупательной способности. Все расчеты курса по паритету покупательной способности показывают, что курс доллара должен быть 24-27 рублей за доллар. Таким должен быть курс рубля к доллару, чтобы в России и Америке купит один и тот же набор товаров и услуг. Да, курс российского рубля занижен. Он занижен искусственно, потому что это в интересах российской власти и главных бенефициаров ее экономической политики – крупного бизнеса, олигархов, экспортеров сырья. Им это нужно, чтобы в условиях многолетней стагнации и деградации экономики, дефицита инвестиций оставаться при деньгах и получать прибыли. Таким образом они минимизируют расходы на персонал, налоги и так далее», - отметил Жуковский.
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