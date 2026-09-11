Минцифры: Пользователи устройств на Android получат доступ к 5G

Все пользователи устройств на базе операционной системы Android получат доступ к связи пятого поколения 5G. Об этом сообщило Минцифры России.

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«В самое ближайшее время в городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android», - отметили в ведомстве.

При этом доступ владельцев смартфонов iPhone к сетям 5G зависит от решения производителя гаджетов корпорации Apple.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам утвердила условия запуска 5G в России. Внедрение сетей начнут в городах-миллионниках, покрытие в востребованных точках станет доступно до конца 2028 года, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Zuma / ZEUS
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