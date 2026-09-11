Силуанов сообщил, что не обсуждал в США вопрос о снятии санкций с РФ
11 сентября 202610:43
Юлия Савченко
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе визита в США не обсуждал вопрос о снятии антироссийских санкций. Об этом глава Минфина рассказал журналисту Александру Юнашеву.
«В данный момент это не рассматривается, мы и не обсуждали это», - указал Силуанов.
Ранее министр провел встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом в рамках заседания глав финансовых ведомств и управляющих центробанков стран Группы двадцати в США, напоминает Ura.ru.
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