Силуанов сообщил, что не обсуждал в США вопрос о снятии санкций с РФ

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе визита в США не обсуждал вопрос о снятии антироссийских санкций. Об этом глава Минфина рассказал журналисту Александру Юнашеву.

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«В данный момент это не рассматривается, мы и не обсуждали это», - указал Силуанов.

Ранее министр провел встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом в рамках заседания глав финансовых ведомств и управляющих центробанков стран Группы двадцати в США, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШААнтон Силуанов

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