Бумажный занавес. МИД РФ объявил войну «токсичному доллару»

Как преодолеть зависимость от доллара и почему так недооценен рубль, рассказали НСН экономисты и политики.

С предложением «устранить зависимость от ядовитого источника постоянных враждебных действий и сократить роль доллара в любых операциях» выступил замглавы российского МИД Сергей Рябков. В разговоре с агентством Bloomberg он заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от финансовой системы США.

Главный аналитик «Росбанка» Евгений Кошелев считает, что в настоящее время рубль недооценен. А курс доллара в первом квартале этого года может снизиться до 72 рублей, а к концу года - до 68 рублей.

Член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, почему так не ценится национальная валюта.

«Биржевой курс рубля не имеет никакого отношения к его реальной покупательной способности. Все расчеты курса по паритету покупательной способности показывают, что курс доллара должен быть 24-27 рублей за доллар. Таким должен быть курс рубля к доллару, чтобы в России и Америке купит один и тот же набор товаров и услуг. Да, курс российского рубля занижен. Он занижен искусственно, потому что это в интересах российской власти и главных бенефициаров ее экономической политики – крупного бизнеса, олигархов, экспортеров сырья. Им это нужно, чтобы в условиях многолетней стагнации и деградации экономики, дефицита инвестиций оставаться при деньгах и получать прибыли. Таким образом они минимизируют расходы на персонал, налоги и так далее», - отметил Жуковский.

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Зависимость от доллара необходимо снижать на фоне усилившийся санкционной политики новой американской администрации, заявили в МИД РФ. Рябков напомнил, что за последние несколько лет экономические меры со стороны США коснулись российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов. Как предположил замглавы внешнеполитического ведомства, в нынешней ситуации Вашингтон лишь усилит санкционную политику.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН упомянул, что агрессивная санкционная политика США не оправдала себя.

«Мы рекомендуем США заниматься проблемами в своей стране и меньше реагировать на наши внутренние вопросы. В Америке своих проблем больше, пусть занимаются ими. Мы прекрасно понимаем, что санкционная политика не оправдала себя ни в действиях против России, ни против других стран. Результатов нет, американцы бесятся», - заявил он.

США ввели санкции в отношении России после присоединения Крыма в 2014 году, под ограничения попали физические лица и компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток-2», теперь Вашингтон грозиться «наказать» Москву из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

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