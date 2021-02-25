Бумажный занавес. МИД РФ объявил войну «токсичному доллару»

С предложением «устранить зависимость от ядовитого источника постоянных враждебных действий и сократить роль доллара в любых операциях» выступил замглавы российского МИД Сергей Рябков. В разговоре с агентством Bloomberg он заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от финансовой системы США.

Главный аналитик «Росбанка» Евгений Кошелев считает, что в настоящее время рубль недооценен. А курс доллара в первом квартале этого года может снизиться до 72 рублей, а к концу года - до 68 рублей.

Член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, почему так не ценится национальная валюта.

«Биржевой курс рубля не имеет никакого отношения к его реальной покупательной способности. Все расчеты курса по паритету покупательной способности показывают, что курс доллара должен быть 24-27 рублей за доллар. Таким должен быть курс рубля к доллару, чтобы в России и Америке купит один и тот же набор товаров и услуг. Да, курс российского рубля занижен. Он занижен искусственно, потому что это в интересах российской власти и главных бенефициаров ее экономической политики – крупного бизнеса, олигархов, экспортеров сырья. Им это нужно, чтобы в условиях многолетней стагнации и деградации экономики, дефицита инвестиций оставаться при деньгах и получать прибыли. Таким образом они минимизируют расходы на персонал, налоги и так далее», - отметил Жуковский.