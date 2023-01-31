В США заявили, что отказ стран от нефтедоллара приведет к катастрофе

«Недавнее заявление Саудовской Аравии о том, что правительство открыто для принятия платежей за нефть в валютах, отличных от доллара, — это важное объявление, проигнорированное прессой. Конец нефтедоллара окажет серьезное негативное воздействие на стоимость доллара, а также на инфляцию и процентные ставки в США», — считает он.

Отмечается, что финансовая политика США, направленная на конфискацию активов и введение санкций, подорвала позиции доллара. Теперь, как отмечает Робертс, многие страны выражают желание использовать национальные валюты для международной торговли, чтобы не зависеть от возможных угроз со стороны Вашингтона.

Трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию является историческим событием, знаменующим начало перехода стран мира от нефтедоллара к юанизации, заявил ранее в интервью НСН востоковед Николай Вавилов. По его мнению, вслед за Россией. Китаем и Саудовской Аравией от доллара начнет отказываться весь мир, правда говорить об этом вслух не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

