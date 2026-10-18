США не ослабляли санкции против российской нефти
Вашингтон не ослаблял ни одной санкции в отношении российской нефти. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CNN.
«Мы смягчили ноль санкций по российской нефти. Главные санкции в отношении России все еще действуют», - заявил он.
При этом Райт уточнил, что послабления касаются исключительно экспорта российского дизельного топлива.
По его словам, возможность дополнительных поставок дизеля на мировой рынок в конечном итоге выгодна американским потребителям, так как способствует стабилизации цен.
Ранее в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была достигнута договоренность о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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