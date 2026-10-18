США не ослабляли санкции против российской нефти

Вашингтон не ослаблял ни одной санкции в отношении российской нефти. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CNN.

Трамп распорядился не применять ряд мер по закону об «адских санкциях» против РФ

«Мы смягчили ноль санкций по российской нефти. Главные санкции в отношении России все еще действуют», - заявил он.

При этом Райт уточнил, что послабления касаются исключительно экспорта российского дизельного топлива.

По его словам, возможность дополнительных поставок дизеля на мировой рынок в конечном итоге выгодна американским потребителям, так как способствует стабилизации цен.

Ранее в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была достигнута договоренность о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры