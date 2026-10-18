Россиянка впервые в истории выиграла чемпионат Европы по настольному теннису
Россиянка Элизабет Абраамян впервые в истории выиграла чемпионат Европы по настольному теннису, который проходил в столице Словении - Любляне. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
23-летняя российская теннисистка обыграла в финале представительницу Германии Аннетт Кауфман со счётом 4-3 (15:13, 11:5, 5:11, 9:11, 12:10, 6:11, 11:6).
Эта победа стала первой в истории российских выступлений на чемпионатах Европы в одиночном разряде среди женщин. Ранее наилучших результатов добивались Ирина Котихина, завоевавшая бронзовую медаль в 2007 году, и Полина Михайлова, повторившая это достижение в 2015-м.
Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, хотя 17 июля 2026 года Европейский союз настольного тенниса (ETTU) в соответствии с решением Международной федерации настольного тенниса (ITTF) допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном на общих основаниях. Генеральный секретарь ETTU Пьер Касс пояснил, что это было требованием принимающей стороны.
Ранее, 7 июля 2026 года Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия российских атлетов. Кроме того, Олимпийский комитет России был временно восстановлен в правах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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