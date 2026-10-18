Московское «Динамо» обыграло ЦСКА и вернуло лидерство в РПЛ

Столичное дебри закончилось со счетом 3:1 в пользу «бело-голубых».

Хозяева открыли счет в первом тайме благодаря точному удару Константина Тюкавина на 31-й минуте. Армейцы быстро восстановили равновесие - Иван Обляков на 43-й минуте забил 11-метровый. Однако во второй половине встречи «бело-голубые» сломали сопротивление соперника. По конец игры забил Роберто Фернандес (89), а точку в матче поставил Виктор Окишор (90+2).

Благодаря этой победе «Динамо» набрало 25 очков и возглавило турнирную таблицу. Примечательно, что «бело-голубые» обыграли армейцев на домашней арене впервые за три года. ЦСКА, потерпевший первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ, с 22 баллами опустился на третью строчку.

В следующем туре, 24 октября, «Динамо» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном». ЦСКА днем позже, 25 октября, примет московский «Спартак», Telegram-канал «Радиоточка НСН».

