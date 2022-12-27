Медведев предрек отказ от евро и подорожание нефти и газа в 2023 году

Как отметил Медведев, «перед новым годом все любят делать прогнозы», и политик представил ряд своих «футуристических гипотез». По мнению зампреда СБ, в следующем году возможно подорожание нефти до $150 за баррель и газа до $5000 за 1 тыс. куб. м, перемещение всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию, отмечает телеканал «360».

Кроме того, политик предсказал возможное «крушение Бреттон-Вудской финансовой системы», включая крах Международного валютного фонда и Всемирного банка. Также Медведев считает вероятным отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, «возвращение золотого стандарта» и переход к «активному использованию цифровых фиатных валют».

Зампред СБ также считает возможным возврат Великобритании в Евросоюз, после чего сообщество распадется и будет отменено хождение евро как валюты бывшего ЕС, пишет Газета.ру.

Кроме того, Медведев поделился прогнозами по политической ситуации. По его мнению, не исключены захват Польшей и Венгрией западных областей «бывшей Украины», создание Четвертого рейха на базе Германии и ее сателлитов и война рейха с Францией. Также политик предрек раздел Европы, в том числе новый раздел Польши, отделение Северной Ирландии от Великобритании и присоединение к Республике Ирландия.

По мнению Медведева, в 2023 году также возможны гражданская война в США, отделение Калифорнии и Техаса как самостоятельных государств.

«Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами», — отметил политик в своих прогнозах.

