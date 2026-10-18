Памятник легенде «Спартака» Никите Симоняну открыли на «Лукойл-Арене»
На стадионе московского «Спартака» «Лукойл-Арена» открыли памятник легендарному футболисту и тренеру Никите Симоняну. Об этом сообщают РИА Новости.
Монумент почетному президенту Российского футбольного союза установили напротив трибуны А, которая ранее уже была названа в его честь.
Симонян, ставший олимпийским чемпионом 1956 года и четырехкратным чемпионом СССР, ушел из жизни 23 ноября 2025 года. В этом году ему исполнилось бы 100 лет.
Ранее на территории домашней арены красно-белых уже были установлены монументы братьям Старостиным, Федору Черенкову и Игорю Нетто.
Ранее в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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