Памятник легенде «Спартака» Никите Симоняну открыли на «Лукойл-Арене»

На стадионе московского «Спартака» «Лукойл-Арена» открыли памятник легендарному футболисту и тренеру Никите Симоняну. Об этом сообщают РИА Новости.

В Москве открыли памятник Юрию Лужкову

Монумент почетному президенту Российского футбольного союза установили напротив трибуны А, которая ранее уже была названа в его честь.

Симонян, ставший олимпийским чемпионом 1956 года и четырехкратным чемпионом СССР, ушел из жизни 23 ноября 2025 года. В этом году ему исполнилось бы 100 лет.

Ранее на территории домашней арены красно-белых уже были установлены монументы братьям Старостиным, Федору Черенкову и Игорю Нетто.

Ранее в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: spartak.com
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