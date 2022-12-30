Финансист спрогнозировал стоимость доллара в первой половине 2023 года
Прогнозировать курса рубля на весь 2023 год сложно, однако в первой половине года с наибольшей долей вероятности он будет торговаться в диапазоне от 67 до 80 рублей за американский доллар, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансиста Александра Цыганова.
По его словам, если, например, произойдет ускоренный отказ от доллара в пользу юаней, рубль может укрепиться сильнее – до 45 рублей. Главным в настоящее время фактором для валютного рынка является геополитика.
Многое зависит и от объемов экспортной выручки России в следующем году, цен на энергоносители, политики финансовых властей.
Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что ослабление рубля не имеет объективного характера, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Финансист спрогнозировал стоимость доллара в первой половине 2023 года
- Богатейшие россияне потеряли более $90 миллиардов в 2022 году
- СМИ: США могут отправить Украине БМП
- СМИ: причиной смерти Пеле стал множественный отказ органов
- На Кубани устанавливают причину массовой гибели чаек
- СМИ: конституции ДНР и ЛНР примут 30 декабря
- Бывший украинский премьер рассказал про секретный договор Зеленского с США
- Началась проверка после возгорания пауэрбанка во время рейса Москва – Калининград
- Дочь Пеле опубликовала фото прощанья с футболистом
- В Марий Эл два человека погибли в ДТП с автобусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru