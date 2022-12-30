Финансист спрогнозировал стоимость доллара в первой половине 2023 года

По его словам, если, например, произойдет ускоренный отказ от доллара в пользу юаней, рубль может укрепиться сильнее – до 45 рублей. Главным в настоящее время фактором для валютного рынка является геополитика.

Многое зависит и от объемов экспортной выручки России в следующем году, цен на энергоносители, политики финансовых властей.

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что ослабление рубля не имеет объективного характера, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

