Финансист спрогнозировал стоимость доллара в первой половине 2023 года

Прогнозировать курса рубля на весь 2023 год сложно, однако в первой половине года с наибольшей долей вероятности он будет торговаться в диапазоне от 67 до 80 рублей за американский доллар, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансиста Александра Цыганова.

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По его словам, если, например, произойдет ускоренный отказ от доллара в пользу юаней, рубль может укрепиться сильнее – до 45 рублей. Главным в настоящее время фактором для валютного рынка является геополитика.

Многое зависит и от объемов экспортной выручки России в следующем году, цен на энергоносители, политики финансовых властей.

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что ослабление рубля не имеет объективного характера, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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