Белоусов предупредил о рисках вывода денег из России
Выводить деньги из РФ - это самый рискованный способ инвестиций сейчас, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
«Я достаточно много встречаюсь с крупным бизнесом, сейчас есть полное понимание, что выводить деньги некуда и очень опасно», - сказал он.
Он также отметил, что недавно встречался с РСПП, и там был один посыл - бизнес просил надежные инструменты вложений именно в России.
Отказ от евро и доллара как мировых резервных валют, подорожание нефти и газа, перенос крупнейших фондовых площадок и финансовой активности в Азию возможны в 2023 году, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом ранее политик написал в своем Telegram-канале.
Кроме того, политик предсказал возможное «крушение Бреттон-Вудской финансовой системы», включая крах Международного валютного фонда и Всемирного банка. Также Медведев считает вероятным отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, «возвращение золотого стандарта» и переход к «активному использованию цифровых фиатных валют», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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