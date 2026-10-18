Очередь из фур на польско-украинской границе растянулась на десятки километров
Многокилометровые заторы из грузового транспорта образовались на польско-украинской границе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что пробки вызваны регулярными оповещениями о воздушной тревоге, при которых все государственные службы, включая таможню и пограничников, вынуждены приостанавливать работу в соответствии с инструкциями на случай внештатных ситуаций.
Уточняется, что только в одном пункте пропуска «Дорохуск - Ягодин» скопилось порядка тысячи фур, а время ожидания пересечения границы растянулось на несколько суток. Чтобы предотвратить полную блокировку дорог, полиция начала останавливать грузовики еще на подъезде к городу Хелм, из-за чего фактическая очередь начинается примерно в 30 километрах от самого контрольно-пропускного пункта.
Ранее Польское радио сообщало, что въезда на Украину из Польши приходится ждать по 40 часов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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