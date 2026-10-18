Очередь из фур на польско-украинской границе растянулась на десятки километров

Отмечается, что пробки вызваны регулярными оповещениями о воздушной тревоге, при которых все государственные службы, включая таможню и пограничников, вынуждены приостанавливать работу в соответствии с инструкциями на случай внештатных ситуаций.

Уточняется, что только в одном пункте пропуска «Дорохуск - Ягодин» скопилось порядка тысячи фур, а время ожидания пересечения границы растянулось на несколько суток. Чтобы предотвратить полную блокировку дорог, полиция начала останавливать грузовики еще на подъезде к городу Хелм, из-за чего фактическая очередь начинается примерно в 30 километрах от самого контрольно-пропускного пункта.

Ранее Польское радио сообщало, что въезда на Украину из Польши приходится ждать по 40 часов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».