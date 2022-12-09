«Ползучая юанизация!»: Китай и Саудовская Аравия ударили по нефтедоллару
Вслед за Россией, Китаем и Саудовской Аравией от доллара начнут отказываться Африка и Латинская Америка, негласно заступив за «красные линии» США, сказал в эфире НСН Николай Вавилов.
Трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию является историческим событием, знаменующим начало перехода стран мира от нефтедоллара к юанизации, заявил в интервью НСН востоковед Николай Вавилов.
Председатель КНР находится с государственным визитом в Саудовской Аравии с 7 по 10 декабря. Уже подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, кроме того, Си Цзиньпин пригласил в Китай короля Саудовской Аравии.
«То, что сейчас происходит, это попытка Китая в новых условиях внутри- и внешнеполитического ослабления США, особенно на фоне спецоперации на Украине, действовать на опережение и углубить отношения с Саудовской Аравией до уровня негласного союза суверенных стран, в том числе оборонном. После того, как Китай начнет покупать нефть у Саудовской Аравии за юани, будет нанесен серьезный удар по мировой системе нефтедоллара. Конечно, прямо сейчас обрушение нефтедоллара не начнется, но это первый важный шаг к тому, чтобы другие арабские страны тоже перешли на юань в торговле, в том числе и с Россией, Африкой, Латинской Америкой и той же Европой. Это такая ползучая юанизация в локальных секторах, в данном случае – на Ближнем Востоке», - сказал Вавилов.
По его мнению, вслед за Россией. Китаем и Саудовской Аравией от доллара начнет отказываться весь мир, правда говорить об этом вслух не будут.
«Этот визит знаменует то, что Саудовская Аравия делает первые шаги, чтобы признать Китай в качестве лидера мировой повестки, не такого, как США, но все же лидера. Это очень важно, поскольку и Россия предприняла ряд действий, которые отвязывают ее от мировой финансовой долларовой схемы. На основе российского опыта, такие шаги делают Китай и Саудовская Аравия, а за ними последует весь мир. Почему этот визит исторический, такой важный и откладывался целый год? Потому что за ним и негласным переходом Саудовской Аравии начнутся такие же переговоры со всеми государствами, которые входят в ШОС и БРИКС, а постепенно это распространится на Африку и Латинскую Америку, и начнет заходить на финансово-экономическую территорию Евросоюза и США. Правда, никто не будет говорить об этом вслух, потому что это красная линия для Вашингтона», - разъяснил эксперт.
Вавилов также объяснил, что президент США Джо Байден не ссорился с властями Саудовской Аравии, поскольку они и не дружили.
«Неверно считать, что Байден разругался с Саудовской Аравией. Изначально между Демократической партией и властями Саудовской Аравии были фундаментальные системные противоречия, они касались зеленой повестки и ЛГБТ, а вершиной айсберга была критика режима за нарушений прав человека. И самое главное то, что США с 2015 года приняли решение стать нефтеэкспортером, что нарушило существовавшую десятилетия схему взаимодействия с Эр-Риядом. США стали конкурентом Саудовской Аравии, и Китай попытался переформатировать схему взаимодействия с Ближним Востоком, взяв его под свой зонтик финансово-экономического, а в перспективе – и военного влияния. Первый визит Си Цзиньпина состоялся по итогам начала передела этого нефтяного рынка. Китай является крупным покупателем чужой нефти, эта страна импортирует 75% нефти, а двумя главными поставщиками являются Россия и Саудовская Аравия», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Китай в 2022 году закупил у России рекордное количество золота.
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