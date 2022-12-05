Золото не для всех. Инвестор рассказал о рисках вложений в драгметалл
Инвестиционный менеджер в эфире объяснил интерес россиян к покупке золота на фоне санкций, но призвал диверсифицировать инвестиции.
Золото стало неплохим инструментом для инвестирования в санкционные времена, учитывая отмену НДС на его покупку и относительную дешевизну, однако этот инструмент остается рискованным и подходит далеко не всем. Об этом в эфире НСН рассказал инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.
Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что объемы продаж золота населению в этом году выросли в десять раз. Однако, как утверждает замглавы ведомства, этого все равно недостаточно, чтобы заместить сотни миллиардов долларов, лежащие у россиян «по банкам в огородах».
«Интерес к золоту обусловлен тем, что сейчас оно стоит относительно дешево. Оно подешевело из-за специфических процессов в мировой экономике. Золото – это страховка от долларовой инфляции. А сейчас инфляция в долларах очень высокая, 8 процентов, но она довольно быстро идет на спад. И не самый плохой момент его приобрести. Но золото – специфический инструмент, он не подходит всем или не подходит большинству. Он довольно рисковый, но в наши непростые времена, учитывая санкционные риски, золото неплохо от этого защищает и может быть рассмотрено для инвестиций», - рассказал Нигматуллин.
По словам инвестиционного менеджера, вложения в золото не сильно отличаются от инвестиций в акции и потому надо быть готовым к возможным потерям.
«Золото – не самый безрисковый в мире инструмент – у него довольно сильно меняются котировки. Они не сильно отличаются по сравнению с акциями. И большинство инвесторов в РФ привыкли к депозитам. Если они столкнутся с тем, что купили золото, а тут внезапно рубль укрепился и еще и золото подешевело, то они потеряют треть своих инвестиций. Такой инструмент может не подходить большей части инвесторов, кто может его рассматривать, не зная таких особенностей», - отметил собеседник НСН.
Государство стимулирует к тому, чтобы спрос на золото увеличивался. Например, в России отменили НДС при покупке этого металла. Однако, по мнению Нигматуллина, вряд ли этот инструмент заменит другие - ни с точки зрения тех, кто в него инвестирует, ни с точки зрения мультипликатора для стимулирования экономического роста. По его словам, главным правилом инвестора остается диверсификация разных инструментов и разных классов активов в своем портфеле.
«Золото - не универсальный инструмент, есть и получше способы вложений. Гораздо больше подходят суверенные еврооблигации в долларах, которые торгуются на Московской бирже. Там рисков поменьше, прямой риск – дефолт РФ. И они очень хорошо защищены от санкций, потому что Минфин выплачивает по этим облигациям купоны в рублях, но по курсу Центробанка. Главное правило инвестора – диверсифицировать – иметь как можно больше разных инструментов в портфеле и разных классов активов. Их должно быть больше десяти штук, золото – один из компонентов актива», - пояснил Нигматуллин.
В сентябре в Госдуму внесли законопроект, разрешающий гражданам покупать слитки драгоценных металлов без НДС не только у аффинажных заводов и структур «Гознака». Авторы документа планируют, что это увеличит число участников розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов, приведет к росту ликвидности слитков, а также будет способствовать дедолларизации российской экономики.
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