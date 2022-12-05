Золото не для всех. Инвестор рассказал о рисках вложений в драгметалл

Золото стало неплохим инструментом для инвестирования в санкционные времена, учитывая отмену НДС на его покупку и относительную дешевизну, однако этот инструмент остается рискованным и подходит далеко не всем. Об этом в эфире НСН рассказал инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что объемы продаж золота населению в этом году выросли в десять раз. Однако, как утверждает замглавы ведомства, этого все равно недостаточно, чтобы заместить сотни миллиардов долларов, лежащие у россиян «по банкам в огородах».

«Интерес к золоту обусловлен тем, что сейчас оно стоит относительно дешево. Оно подешевело из-за специфических процессов в мировой экономике. Золото – это страховка от долларовой инфляции. А сейчас инфляция в долларах очень высокая, 8 процентов, но она довольно быстро идет на спад. И не самый плохой момент его приобрести. Но золото – специфический инструмент, он не подходит всем или не подходит большинству. Он довольно рисковый, но в наши непростые времена, учитывая санкционные риски, золото неплохо от этого защищает и может быть рассмотрено для инвестиций», - рассказал Нигматуллин.

По словам инвестиционного менеджера, вложения в золото не сильно отличаются от инвестиций в акции и потому надо быть готовым к возможным потерям.

«Золото – не самый безрисковый в мире инструмент – у него довольно сильно меняются котировки. Они не сильно отличаются по сравнению с акциями. И большинство инвесторов в РФ привыкли к депозитам. Если они столкнутся с тем, что купили золото, а тут внезапно рубль укрепился и еще и золото подешевело, то они потеряют треть своих инвестиций. Такой инструмент может не подходить большей части инвесторов, кто может его рассматривать, не зная таких особенностей», - отметил собеседник НСН.