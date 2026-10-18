«Игрушка для богатых»: В РФ оценили практичность летающего авто Маска

«Масштаб примерно можно оценить только по предыдущим проектам. Проект тянется с 2017 года, когда прототип оценивали в $200 тысяч. Девять лет задержек — достаточно большой срок. Это много инженерной работы, испытаний, различного проектирования. Естественно, что там затраты — это сотни миллионов долларов. В целом разработать и создать автомобиль стоит от сотни миллионов долларов до нескольких миллиардов. Даже одна только система разработки холодно газовых ускорителей, где интегрируются 600-литровые баллоны высокого давления, система всасывания, аэродинамика с динамическим спойлером, требует различной кооперации исследовательских институтов и подразделений в Tesla и в том числе в SpacеX, которые это смогли бы интегрировать. Даже Tesla не называет цену, но при этом принимает депозиты. Все будет зависеть от предзаказов. Все предыдущие модели как раз и были реализованы за счет предзаказов. Но здесь стоимость гораздо выше», - допустил он.

Однако, по словам специалиста, у летающей машины Маска нет никакой практической пользы.