«Игрушка для богатых»: В РФ оценили практичность летающего авто Маска
Робототехник Владимир Белый в эфире НСН предположил, что Tesla Roadster будет стоить несколько сотен тысяч долларов.
В новом летающем автомобиле миллиардера Илона Маска нет прикладной пользы, это просто игрушка для богатых, а летающие такси будущего от них отличает фиксированный маршрут и техподдержка операторов. Об этом в беседе с НСН заявил робототехник и бизнесмен Владимир Белый.
Ранее основатель компании SpacеX, гендиректор Tesla, американский миллиардер Илон Маск представил летающий спорткар Tesla Roadster. Отмечается, что выпуск электрокара планируют начать в 2028 году, а за бронирование просят от $50 тысяч. Белый предположил, что новый автомобиль будет стоить несколько сотен тысяч долларов.
«Масштаб примерно можно оценить только по предыдущим проектам. Проект тянется с 2017 года, когда прототип оценивали в $200 тысяч. Девять лет задержек — достаточно большой срок. Это много инженерной работы, испытаний, различного проектирования. Естественно, что там затраты — это сотни миллионов долларов. В целом разработать и создать автомобиль стоит от сотни миллионов долларов до нескольких миллиардов. Даже одна только система разработки холодно газовых ускорителей, где интегрируются 600-литровые баллоны высокого давления, система всасывания, аэродинамика с динамическим спойлером, требует различной кооперации исследовательских институтов и подразделений в Tesla и в том числе в SpacеX, которые это смогли бы интегрировать. Даже Tesla не называет цену, но при этом принимает депозиты. Все будет зависеть от предзаказов. Все предыдущие модели как раз и были реализованы за счет предзаказов. Но здесь стоимость гораздо выше», - допустил он.
Однако, по словам специалиста, у летающей машины Маска нет никакой практической пользы.
«Естественно прикладной пользы нет никакой. Летающая версия — Rocket — одноместная. Она доступна только по приглашению, и не одобрена вообще нигде и никем для использования на дорогах общего пользования. Это демонстратор возможностей. Не проблема оторвать машину от земли, но проблема в том, что у самолета и автомобиля разные требования к конструкции, и они противоположны. Например, самолету нужна легкость, а автомобилю — прочность. Когда происходит попытка сделать что-то летающее и ездящее одинаково безопасно и проходящее по всем сертификациям, то это будет и не хороший самолет, и не хорошая машина. Хотя прецеденты есть. Поэтому, я считаю, что это больше штучная версия, игрушка для богатых людей», - выразил своем мнение бизнесмен.
Он также назвал главные отличия летающего авто Маска от летающих такси будущего.
«Летающие такси — это перспектива, которая через пять-десять лет захватит весь мир. Китай это показал, у них уже есть интересное решение. От Roadster Rocket летающих такси в будущем отличает то, что они будут летать по четко прописанным маршрутам, и их состояние будет контролироваться операторами, а не владельцами. Никаких навыков пилотирования не нужно будет. Это будет целая организованная система, а не индивидуальный вид транспорта. Что касается личного спорткара, то здесь возможность управлять быстрым личным автомобилем, который разгоняется за 1,7 секунды до 100 километров в час», - заключил собеседник НСН.
Ранее Владимир Белый в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал автомобиль Roadster имиджевым продуктом компании Илона Маска и раскрыл уникальные технологии нового летающего авто.
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