МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 41 БПЛА ВСУ

Средства ПВО за 12 часов 18 октября уничтожили 41 украинский БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

МО: За ночь силы ПВО сбили более тысячи дронов ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областями.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 октября силы ПВО сбили 1015 украинских БПЛА над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»ю

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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