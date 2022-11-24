Объем валютных сбережений россиян упал до уровня 2012 года
Объем валютных сбережений россиян по состоянию на 1 ноября обновил минимум 2012 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику Банка России.
По информации регулятора, остатки валютных накоплений россиян на счетах и депозитах в валюте уменьшились до $60 млрд. При этом в начале октября объем вкладов в валюте в долларовом выражении составляли $63,4 млрд. По данным ЦБ, на 1 февраля 2012 года объем вкладов граждан в валюте составлял $69,2 млрд, пишет RT.
Отмечается, что резкий отток валюты со счетов и депозитов наблюдается в России с февраля. С начала 2022 года остатки на валютных вкладах уменьшились на 37,9% ($36,4 млрд).
Как отмечают эксперты, такая ситуация может быть связана с отказом граждан от «токсичных» валют. Россияне чаще отдают предпочтение рублю и китайскому юаню, а также переводят валюту на счета в зарубежных банках.
Ранее аналитик призвали россиян избавляться от долларов и евро из-за риска введения ограничений на валюты, напоминает Ura.ru. Эксперты отмечали, что западные страны в рамках санкций могут заблокировать корреспондентские счета в долларах и евро для всех российских банков.
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