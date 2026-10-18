Владелица детсада в Китае получила пожизненный срок по делу об отравлении детей
Владелица детского сада в китайском Тяньшуе (северо-западная провинция Ганьсу) получила пожизненный срок по делу о массовом отравлении воспитанников свинцом. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
По данным SCMP, в июле прошлого года в дошкольном учреждении «Пэйсинь» у 233 детей и 20 сотрудников выявили опасную концентрацию тяжелого металла в организме. Экспертиза показала, что содержание свинца в подаваемых блюдах превышало санитарные нормы в две тысячи раз.
Следствие выяснило, что повара с одобрения руководства заказывали в интернете несъедобную декоративную краску и в разбавленном виде добавляли её в пищу. С помощью ярких пигментов на кухне улучшали внешний вид выпечки и десертов, рассчитывая таким способом сделать заведение более популярным и увеличить набор учащихся.
Суд города Ланьчжоу назначил собственнице учреждения пожизненное лишение свободы со штрафом 500 тысяч юаней (более 6 млн рублей). Исполнительный директор детсада приговорена к 15 годам заключения со штрафом 300 тысяч юаней (около 3,7 млн рублей), а еще четверо кухонных работников получили тюремные сроки от 6 до 8 лет.
Ранее десятки человек отравились в пятизвездочном отеле в Турции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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