«Спартак» разгромил казанский «Рубин» в домашнем матче 11-го тура РПЛ
Московский «Спартак» разгромил казанский «Рубином» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в столице в воскресенье, завершилась со счетом 4:0 в пользу «красно-белых». Счет в матче на 18-й минуте открыл Пабло Солари. Перед перерывом, на 43-й минуте, Манфред Угальде удвоил преимущество. Во втором тайме дублем отметился Мирлинд Даку, поразивший ворота соперника на 65-й и 90-й минутах.
Благодаря этой победе «Спартак» набрал 23 очка и поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России. Казанский клуб с 12 баллами занимает десятое место.
В следующем, 12-м туре РПЛ, «Спартак» 25 октября сыграет в гостевом московском дерби против ЦСКА. «Рубин» днем ранее, 24 октября, примет на своем поле самарские «Крылья Советов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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