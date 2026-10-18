Минфин США предостерег Зеленского от ложных обвинений в адрес Вашингтона
Министр финансов США Скотт Бессент призвал президента Украины Владимира Зеленского воздерживаться от недостоверных заявлений и необоснованных обвинений в адрес Вашингтона, касающихся якобы имевших место ограничений доступа к спутниковой связи Starlink и прекращения обмена разведданными.
В интервью телеканалу NBC News Бессент подчеркнул, что президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио категорически опровергли информацию о том, что кто-либо в американской администрации отдавал распоряжения о блокировке доступа Украины к Starlink. Глава Минфина охарактеризал подобные обвинения со стороны украинского лидера как крайне безрассудные.
Комментируя сообщения о якобы приостановке обмена разведывательной информацией между Киевом и Вашингтоном, Бессент заявил, что ему ничего об этом не известно, и администрация США уже предельно четко обозначила свою позицию по данному вопросу.
«Зеленскому стоит быть очень осторожным, когда он выступает заявлениями вроде этого, которые не соответствуют действительности», - отметил Бессент.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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