Минфин США предостерег Зеленского от ложных обвинений в адрес Вашингтона

В интервью телеканалу NBC News Бессент подчеркнул, что президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио категорически опровергли информацию о том, что кто-либо в американской администрации отдавал распоряжения о блокировке доступа Украины к Starlink. Глава Минфина охарактеризал подобные обвинения со стороны украинского лидера как крайне безрассудные.

Комментируя сообщения о якобы приостановке обмена разведывательной информацией между Киевом и Вашингтоном, Бессент заявил, что ему ничего об этом не известно, и администрация США уже предельно четко обозначила свою позицию по данному вопросу.

«Зеленскому стоит быть очень осторожным, когда он выступает заявлениями вроде этого, которые не соответствуют действительности», - отметил Бессент.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

