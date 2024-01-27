«От доллара не отказываемся»: Россияне все больше доверяют другим валютам
В России от доллара не отказываются, но увеличивают расчеты в национальных валютах.
В России якобы проходили совещания о «подрыве роли доллара как мировой резервной валюты», сообщает The Washington Post, ссылаясь на внутренние документы Совбеза России, полученные европейской разведкой.
По данным издания, российская сторона обсуждала лишение Вашингтона преимущества, которое он имеет благодаря доминированию доллара в мировой финансовой системе.
Россия от доллара не отказывалась, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
«Мы от доллара не отказываемся. Нам просто проблемы начали чинить с расчетами в валютах. Кстати, стреляют себе в ногу! Зачем они сокращают возможности евро и доллара как универсальных резервных валют? Вот у нас в 2021 году при обслуживании нашего экспорта использовалось 87% иностранной валюты – доллар и евро. Рубль 11-13%, юань – 0,4%. На сентябрь этого года такая картина: рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%. Зачем они это сделали? Выстрелили себе в ногу. Для нас это не плохо: чем больше мы используем национальную валюту в расчетах, тем больше повышаем наши возможности», – цитирует президент Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В России в 2024 году продолжится расчет в национальных валютах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление Минэкономразвития РФ.
Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России (аналогу международной системы SWIFT), заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, передает РИА Новости.
Отмечается, что на данном этапе к системе подключены уже 557 банков и компаний.
Организация Объединенных Наций (ООН) стала клиентом одного из российских банков для проведения расчетов в рублях, говорится в сообщении Совкомбанка.Организация Объединенных Наций открыла счет в российском банке и начала проводить операции в рублях, передает «Радиоточка НСН».
Доллар превращается в токсичную валюту. По итогам года золотые резервы России достигли рекордной отметки в 155,9 миллиарда долларов. Физически общие запасы страны выросли почти на 35 тонн, пишет «Прайм» со ссылкой на аналитиков Центробанка.
В декабре вложения в золото увеличились на 2,6 процента и выросли на четыре миллиарда долларов в денежном выражении. До последнего месяца года рекордным считалось ноябрьское значение.
В физическом выражении золотые резервы страны выросли на 34,6 тонны, достигнув уровня в 2350 тонн. При этом доля золота в резервах по итогам декабря увеличилась до 26 процентов, уточнили представители ЦБ.
Для использования гражданами также более перспективны золото и облигации, считают российские финансисты. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН призвал россиян присмотреться к надежному золоту или сделать выбор в пользу облигаций вместо того, чтобы хранить сбережения в долларах.
«Мое мнение, что золото все еще интереснее. Рублевые ставки на горизонте года отыгрывать подорожание золота не будут, золото выгоднее. Если вы продвинутый инвестор, ищите какие-то высокодоходные облигации, но там надо думать о соотношении «риск-доходность». Надежные истории под 9% годовых найти сегодня можно – это больше, чем даст банк», - резюмировал эксперт.
Ранее был опубликован «план Жириновского» по отказу от доллара в мире. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2018 составил соответствующую записку. Она опубликована в Telegram-канале вице-спикера Государственной думы РФ Бориса Чернышова. План Жириновского предусматривал три пункта: отказ от доллара в разных странах, роспуск международных и создание вместо них региональных организаций, перевод экономик на национальные валют, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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