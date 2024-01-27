«От доллара не отказываемся»: Россияне все больше доверяют другим валютам

По данным издания, российская сторона обсуждала лишение Вашингтона преимущества, которое он имеет благодаря доминированию доллара в мировой финансовой системе.

Россия от доллара не отказывалась, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.



«Мы от доллара не отказываемся. Нам просто проблемы начали чинить с расчетами в валютах. Кстати, стреляют себе в ногу! Зачем они сокращают возможности евро и доллара как универсальных резервных валют? Вот у нас в 2021 году при обслуживании нашего экспорта использовалось 87% иностранной валюты – доллар и евро. Рубль 11-13%, юань – 0,4%. На сентябрь этого года такая картина: рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%. Зачем они это сделали? Выстрелили себе в ногу. Для нас это не плохо: чем больше мы используем национальную валюту в расчетах, тем больше повышаем наши возможности», – цитирует президент Telegram-канал «Радиоточка НСН».



В России в 2024 году продолжится расчет в национальных валютах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление Минэкономразвития РФ.