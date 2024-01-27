«От доллара не отказываемся»: Россияне все больше доверяют другим валютам

В России от доллара не отказываются, но увеличивают расчеты в национальных валютах.



В России якобы проходили совещания о «подрыве роли доллара как мировой резервной валюты», сообщает The Washington Post, ссылаясь на внутренние документы Совбеза России, полученные европейской разведкой.

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По данным издания, российская сторона обсуждала лишение Вашингтона преимущества, которое он имеет благодаря доминированию доллара в мировой финансовой системе.

Россия от доллара не отказывалась, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Мы от доллара не отказываемся. Нам просто проблемы начали чинить с расчетами в валютах. Кстати, стреляют себе в ногу! Зачем они сокращают возможности евро и доллара как универсальных резервных валют? Вот у нас в 2021 году при обслуживании нашего экспорта использовалось 87% иностранной валюты – доллар и евро. Рубль 11-13%, юань – 0,4%. На сентябрь этого года такая картина: рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%. Зачем они это сделали? Выстрелили себе в ногу. Для нас это не плохо: чем больше мы используем национальную валюту в расчетах, тем больше повышаем наши возможности», – цитирует президент Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В России в 2024 году продолжится расчет в национальных валютах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление Минэкономразвития РФ.

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Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России (аналогу международной системы SWIFT), заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, передает РИА Новости.

Отмечается, что на данном этапе к системе подключены уже 557 банков и компаний.

Организация Объединенных Наций (ООН) стала клиентом одного из российских банков для проведения расчетов в рублях, говорится в сообщении Совкомбанка.Организация Объединенных Наций открыла счет в российском банке и начала проводить операции в рублях, передает «Радиоточка НСН».

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Доллар превращается в токсичную валюту. По итогам года золотые резервы России достигли рекордной отметки в 155,9 миллиарда долларов. Физически общие запасы страны выросли почти на 35 тонн, пишет «Прайм» со ссылкой на аналитиков Центробанка.

В декабре вложения в золото увеличились на 2,6 процента и выросли на четыре миллиарда долларов в денежном выражении. До последнего месяца года рекордным считалось ноябрьское значение.

В физическом выражении золотые резервы страны выросли на 34,6 тонны, достигнув уровня в 2350 тонн. При этом доля золота в резервах по итогам декабря увеличилась до 26 процентов, уточнили представители ЦБ.

Для использования гражданами также более перспективны золото и облигации, считают российские финансисты. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН призвал россиян присмотреться к надежному золоту или сделать выбор в пользу облигаций вместо того, чтобы хранить сбережения в долларах.

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«Мое мнение, что золото все еще интереснее. Рублевые ставки на горизонте года отыгрывать подорожание золота не будут, золото выгоднее. Если вы продвинутый инвестор, ищите какие-то высокодоходные облигации, но там надо думать о соотношении «риск-доходность». Надежные истории под 9% годовых найти сегодня можно – это больше, чем даст банк», - резюмировал эксперт.

Ранее был опубликован «план Жириновского» по отказу от доллара в мире. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2018 составил соответствующую записку. Она опубликована в Telegram-канале вице-спикера Государственной думы РФ Бориса Чернышова. План Жириновского предусматривал три пункта: отказ от доллара в разных странах, роспуск международных и создание вместо них региональных организаций, перевод экономик на национальные валют, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости
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