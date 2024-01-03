«Депозиты, золото или юани?»: Россиянам рассказали, во что вложить деньги в 2024 году

С Нового года принято хоть в чем-то начинать жизнь с чистого листа, внедрять новые привычки и строить планы. Надежной базой для любых свершений могут стать финансовая стабильность и инвестиции.

НСН связалась с финансовыми аналитиками, которые уже подготовили свои инвестиционные портфели на 2024 год и готовы поделиться советами с россиянами.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский, инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказали, во что вложить деньги в Новом году, чтобы приумножить свое состояние.

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Так, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал остановиться на банковских вкладах, доходность по которым составляет сегодня до 16%.