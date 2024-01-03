«Депозиты, золото или юани?»: Россиянам рассказали, во что вложить деньги в 2024 году
Аналитики Дмитрий Голубовский, Тимур Нигматуллин и Александр Разуваев в эфире НСН поделились самыми надежными финансовыми советами: во что вложиться, а от каких инструментов отказаться в Новом году.
С Нового года принято хоть в чем-то начинать жизнь с чистого листа, внедрять новые привычки и строить планы. Надежной базой для любых свершений могут стать финансовая стабильность и инвестиции.
НСН связалась с финансовыми аналитиками, которые уже подготовили свои инвестиционные портфели на 2024 год и готовы поделиться советами с россиянами.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский, инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказали, во что вложить деньги в Новом году, чтобы приумножить свое состояние.
ДЕПОЗИТЫ: КАК ВЫБРАТЬ БАНК
Так, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал остановиться на банковских вкладах, доходность по которым составляет сегодня до 16%.
«Во что вложить деньги, у меня совет очень простой: ищите высокодоходные банковские депозиты. Сейчас это лучшее решение. Сложилась такая ситуация на рынке, что облигации дают с точки зрения соотношения риска и доходности процент хуже, чем банки. Доходность по депозитам вы можете найти по акциям, сейчас как раз новогодние акции. Можете найти очень хорошее предложение, которое соответствует реальной инфляции – около 12-15%, если оценивать потребительскую корзину. Доходность по депозитам вы можете найти сейчас в 15%, даже 16%. Берите рубли и идите в банк», - сказал он.
Специалист отметил, что заработать на доходности государственных банков не получится, но в случае с коммерческими стоит быть осторожными.
«Государственный банк вам высокой доходности не даст, хотя там тоже можно что-то найти. В государственный банк лучше идти, если вы хотите под хороший процент на долгий период времени вложить. Если вам нужна высокая доходность, учитывайте, что она в коммерческих банках, даже не первого эшелона. Там нужно использовать программу страхования вкладов, чтобы не было неприятностей. Тогда вы заработаете там весьма неплохой процент, который на облигационном рынке в надежных историях вы сейчас не найдете. Это именно базовый вариант с горизонтом на год и меньше», - объяснил собеседник НСН.
С ним полностью согласился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он также призвал граждан не отказываться от выгодных новогодних предложений банков.
«Учитывая ключевую ставку, лучше банковских вкладов ничего нет. Новогодние предложения от банков будут очень щедрыми. Золото неплохо смотрится как защитный актив», - заметил он.
ВАЛЮТА: ДОЛЛАРЫ, ЕВРО, ЮАНИ И ДИРХАМЫ
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский добавил, что валютные депозиты сегодня, конечно, проигрывают рублевым. Он смог предложить только вариант с юанем.
«Есть еще вариант найти валютный депозит. Но у нас валютный депозит в приличном банке сегодня – это только юани. С долларами сейчас банки уже не работают, проценты не начисляют. Брокеры на доллары комиссии берут, так что остается только валютный депозит в юанях. Но я не думаю, что здесь можно что-то выиграть, я не думаю, что курс рубля к юаню уйдет выше 13. Если рубль ослабнет, вам рублевый процент это ослабление отыграет», - рассказал эксперт.
При этом юань аналитик счел валютой «на любителя», которой не стоит сильно доверять из-за цикличности и волатильности.
«Что касается юаня, это на любителя. Во-первых, она тоже циклическая, как и рубль. Если в мире будет какой-то кризис, юань будет слабеть. В юане доходность еще ниже, чем в долларах. Это тоже не самая лучшая история, с учетом затрат на конвертацию», - сказал собеседник НСН.
В целом эксперты сошлись во мнении, что валюта (включая доллар и евро) не будет привлекательна для россиян в 2024 году.
«Доллар и евро будут расти к рублю, но процентная доходность, которую вы можете на депозитах получить, этот рост перебьет. Даже если доллар подорожает на 10%, опять мы увидим 100 рублей за доллар, процент, который вам даст банк он выше, выше 10%», - сказал Голубовский.
Экономист Александр Разуваев вообще назвал доллар и евро токсичными валютами. Он предложил россиянам более экзотическую замену.
«Доллар и евро – токсичные валюты, мы не знаем, что там будет и чего ожидать в плане санкций. Учитывая нынешние ставки, я сторонник рубля. Но если вам очень нужна валюта, то дирхам (ОАЭ), юань (Китай), манат (Азербайджан)», - объяснил он.
КУРС ДОЛЛАРА: НЕ ВЫШЕ 100
На фоне рассуждений о целесообразности валютных вложений специалисты поделились прогнозами на курс доллара к рублю в 2024 году.
По словам Дмитрия Голубовского, выше 100 курс точно не поднимется, так как это в какой-то степени политический вопрос.
«Выше 100 курс, скорее всего, не пустят. Это в какой-то степени даже политический вопрос. Пока у нас положительное сальдо торгового баланса, валютный курс управляемый. Нынешний диапазон останется на 2024 год, выше 100 не поднимется. Поэтому валюта – это худшая идея, чем рублевый депозит под хороший процент. На долларах вы не заработаете ничего. Куда вы эту бумажку денете? Под 1,5% в банк отнесете? Можно до 3% получить максимум, плюс девальвация 10%. Рублевая доходность выше, валюта хуже», - подытожил он свою позицию по валютам.
При этом инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин назвал курс в 90-95 рублей за доллар справедливым даже на конец 2024 года. Он предупредил, что за год могут быть значительные отклонения.
«Если мы посчитаем накопленную инфляцию, то в рубле она приближается к 80 % (если считать с 2015 года, например). Рубль потерял свою покупательную способность почти в два раза. В долларе накопленная инфляция составляет 30%, тоже не такая хорошая ситуация. Если текущий курс рубля проиндексировать на эту накопленную инфляцию, выходит, что справедливый уровень около 90 рублей за доллар. Какие-то внешние политические и экономические факторы эту динамику меняют. Но центр колебания на таком уровне. К концу 2024 году я ожидают 95 рублей за доллар, но отклонения за период могут быть значительными – 10-20%», - рассказал он.
АКЦИИ: СЛОЖНЫЙ ВЫБОР
Самым спорным инструментом 2024 года стали акции, у которых эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский не увидел никаких перспектив.
«А у акций при тех процентных ставках, которые у нас сейчас есть, перспектив роста нет, я считаю. Если вы смотрите на российский рынок акций, в ближайшие полгода я там перспектив не вижу. Рынок сейчас не растет», - предупредил он.
С ним поспорил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, который сказал НСН, что отдельные бумаги выглядят очень неплохо.
«Что касается фондового рынка, надеюсь, что он покажет рост, но не в целом, а отдельные бумаги. Мне нравится «Сбер» - очень хорошая прибыль и дивиденды, мне нравится «Лукойл» за счет денежной позиции в 20% от капитализации. Шлаковые какие-то бумаги не надо покупать. Все, что торгуется на Московской бирже, можно брать», - добавил он.
КОЕ-ЧТО ЕЩЕ: ЗОЛОТО И ОБЛИГАЦИИ
Напоследок инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин назвал инструмент, который гарантированно защитит финансы от инфляции. Он призвал присмотреться к облигациям с индексацией номинала.
«Есть универсальный инструмент, который гарантированно может защитить от инфляции – это ОФЗ – ИН (облигации, номинал которых индексируется на величину инфляции, прим. НСН). Купон каждый месяц увеличивается на уровень инфляции, который публикует Росстат. Доходность этих облигаций сейчас превышает уровень инфляции на 3,5-4%. Ничего проще и надежнее сегодня нет для рублевых сбережений. Это даже лучше, чем валюта. Обычно инвесторы говорят, что им не очень интересна реальная доходность в 4%. Но ОФЗ-ИН обыгрывают другие инструменты», - рассказал аналитик.
А на долгосрочную перспективу аналитик Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам вкладываться в золото. Он отметил, что за год этот инструмент заработать не поможет, но тренды многообещающие.
«Если речь идет о долгосрочных инвестициях, тогда однозначно покупайте золото. Сейчас оно в исторических максимумах стоит, к доллару даже. Картина золота в рублях позитивная, хороший устойчивый тренд роста. На золото высокий спрос во всем мире. Но это не то, на чем можно заработать в пределах года, потому что разница между ценой покупки и ценой продажи золотых монет съест уже процентов пять. Эта инвестиция должна быть долгосрочной», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара, однако Запад начал «чинить» проблемы с расчетами в валютах, передает «Радиоточка НСН».
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