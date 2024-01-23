Правительство предложит продлить действие указа о продаже валютной выручки

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ в октябре 2023 года. Требования о зачислении на российские счета от 80% валютной выручки и о продаже 90% от этого объема начали действовать 16 октября 2023 года. Предполагалось, что соответствующая мера вводится до 30 апреля 2024 года.

По мнению первого вице-премьера России Андрея Белоусова, вступившие в силу требования показали свою эффективность и будут предлагаться российским правительством к продлению.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что хранение сбережений в долларах сейчас нецелесообразно.

