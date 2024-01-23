Правительство предложит продлить действие указа о продаже валютной выручки
Российское правительство поддержало продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами из России до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ в октябре 2023 года. Требования о зачислении на российские счета от 80% валютной выручки и о продаже 90% от этого объема начали действовать 16 октября 2023 года. Предполагалось, что соответствующая мера вводится до 30 апреля 2024 года.
По мнению первого вице-премьера России Андрея Белоусова, вступившие в силу требования показали свою эффективность и будут предлагаться российским правительством к продлению.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что хранение сбережений в долларах сейчас нецелесообразно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Белгородскую область из советского гранатомета
- Новый сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году
- СМИ: Минфин намерен повысить НДПИ для угольной отрасли
- В Таиланде четырех россиян задержали за игру в покер
- СМИ: ЕС может включить алюминиевую продукцию в новый список санкций против РФ
- США направят сотрудников МВБ и ФБР в Эквадор из-за беспорядков
- РЖД: Высадившую кота Твикса проводницу отстранили от работы
- ФСБ вменила госизмену пермскому фотографу Скворцову
- Трамп допустил, что Байден выйдет из президентской гонки
- Правительство предложит продлить действие указа о продаже валютной выручки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru