«Просто истерия!»: Доллар и евро бьют рекорды, аналитики призывают не рисковать
Эксперты приводят факторы, которые способствуют падению рубля, но не советуют скупать валюту. Аналитики также не верят в рекорды индекса Мосбиржи и призывают выбирать надежные инструменты инвестирования.
Доллар и евро бьют новые рекорды, заставляя аналитиков объясняться и делать неблагодарные прогнозы. Накануне курс евро на Мосбирже поднимался до 103 рублей впервые с 28 марта прошлого года. К вечеру 2 августа еврозамедлил рост до 102,89 рубля.
Курс доллара достигал рекордных с прошлого марта 94,15 рубля, юань пробил апрельский потолок в 13 рублей.
На 3 августа ЦБ установил следующие официальные курсы:
Курс доллара - 92,84 рубля (был 91,78 рубля).
Курс евро - 101,93 рубля (был 100,95 рубля).
ПАДЕНИЕ РУБЛЯ: ПРИЧИНЫ И ПРОГНОЗЫ
Накануне эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский объяснил НСН новые антирекорды рубля. По его словам, это связано со спекуляциями в России и понижением кредитного рейтинга США.
«То, что сейчас происходит, в основном спекулятивное явление. На жаргоне трейдеров это означает "поход за стопами". Есть спекулятивные стратегии, когда выставляются защитные приказы на покупку валюты при прохождении определенных уровней. При этом в Америке сейчас тоже идет завал, все падает: нефть, золото, потому что агентство Fitch снизило рейтинг США, и весь оптимизм к американскому рынку испаряется. Юань тоже падает. Это парадоксальное явление, но даже когда приходят плохие новости в отношении самой Америки, доллар все равно растет, потому что всем нужен кэш, наличность. Это тоже может транслироваться на наш рынок», - объяснил он.
Эксперт предупредил, что во втором полугодии 2023 года курс рубля не будет сильно меняться по сравнению с сегодняшними значениями.
«Я ожидаю, что к 1 сентября курс рубля будет примерно такой же, как сейчас, в диапазоне 90-95. Во втором полугодии он не будет сильно меняться. Не исключаю, что могут быть залеты вверх и вниз, но курс будет возвращаться к этому диапазону. Если сейчас пройдет 95 и будет 100, все равно потом сюда вернется. У нас все определяется сугубо торговым балансом. Он у нас более-менее стабилен, как и бюджетный дефицит, а стабилизация произошла именно на этих значениях. На основании экономики наиболее вероятен вариант, что к 31 декабря курс будет где-то здесь, где мы сейчас находимся, на уровне 93-92 рублей», - спрогнозировал он.
При этом руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард считает, что доллар может вырасти до 100-120 рублей к концу года. По его словам, сегодня не видно значимых фундаментальных факторов, способных развернуть российскую национальную валюту в сторону укрепления. Один из факторов удешевления рубля - «валютное голодание» на фоне падения доходов от нефти и газа после введения потолка цен и ряда санкций.
Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН говорил, что в обвале рубля виноваты люди, которые бегут скупать доллар.
«Покупатели доллара уронили курс рубля. Их очень много, они все пытаются сейчас купить, а предложение ограничено», - объяснил он.
Со своей стороны, инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин говорил НСН, что причина такого ослабления российской валюты – проблемы с экспортом.
«На это повлияло восстановление импорта. В 2022 году импорт был подавлен, он на 30% был ниже, чем обычно. Сейчас импорт восстанавливается, падает экспорт из-за внешнеторговых ограничений. Есть некоторые сложности с экспортом в Индию, например, мы им нефть поставляем, а деньги забрать в полном объеме не можем», - отметил он.
ЧТО НАДЕЖНЕЕ: ЗОЛОТО, ОБЛИГАЦИИ, ЮАНЬ
Подозрительные рекорды продолжают происходить и с индексом Мосбиржи, который накануне впервые с 24 февраля 2022 года превысил отметку в 3100 пунктов. Чем больше пунктов, тем выше общая стоимость акций компаний, входящих в индекс.
Финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН объяснил, что такие рекорды ничего не значат. По его словам, на фондовом рынке все еще царит истерия, поэтому стоит быть более осторожными и уменьшить долю акций в своих инвестициях в пользу менее рискованных инструментов.
«Главная причина на 90% - это девальвация. Если вы посмотрите на индекс РТС, там найти рост будет невозможно. Сейчас прогнозировать на короткие сроки непрофессионально, потому что фьючерс на Мосбирже давал десять месяцев подряд роста, а такого в истории не было никогда. Это говорит о том, что на рынке присутствует не просто эйфория, а истерия. Август исторически является сложным для фондового рынка, как и сентябрь. Поэтому стоит быть более осторожными и уменьшить долю акций в своих инвестициях в пользу менее рискованных инструментов - краткосрочных надежных облигаций», - заверил он.
По его словам, движение вниз бывает гораздо более резким, чем движение вверх, к этому нужно быть готовым.
Отказаться эксперты призывают не только от акций, но и от доллара. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН предупредил россиян об опасности хранения сбережений в долларах.
«Сейчас доллар и евро не имеют смысла, их негде хранить. Это токсичные валюты. Доллар и евро я не рекомендую покупать, потому что это просто опасная тема. Если банк попадет под санкции, что вы будете с ними делать? Вам их не выдадут обратно. Выдадут рублями, но какой в этом смысл? Могут ввести плату за хранение долларов», - рассказал Голубовский.
Он призвал присмотреться к надежному золоту или сделать выбор в пользу облигаций.
«Мое мнение, что золото все еще интереснее. Рублевые ставки на горизонте года отыгрывать подорожание золота не будут, золото выгоднее. Если вы продвинутый инвестор, ищите какие-то высокодоходные облигации, но там надо думать о соотношении «риск-доходность». Надежные истории под 9% годовых найти сегодня можно – это больше, чем даст банк», - резюмировал эксперт.
Еще одним «вариантом» выступает китайский юань. Уже через пять лет основной валютой будет именно юань, а не доллар, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН. По его словам, США никак не могут остановить этот процесс.
«Через пять лет юань будет основной валютой, а не доллар. Заморозив наши резервы, они (США, прим. НСН) подорвали доверие. Китай никому не выносит мозг. Главным в долларе всегда было то, что он надежный, теперь доллар нельзя считать надежным», - заявил он.
Так или иначе, август эксперты считают неблагодарным месяцем для фиксации долгосрочных тенденций. К середине осени ситуация с рублем должна проясниться, тогда и прогнозы относительно инвестиций могут измениться.
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