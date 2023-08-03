«Просто истерия!»: Доллар и евро бьют рекорды, аналитики призывают не рисковать

Эксперт предупредил, что во втором полугодии 2023 года курс рубля не будет сильно меняться по сравнению с сегодняшними значениями.

«Я ожидаю, что к 1 сентября курс рубля будет примерно такой же, как сейчас, в диапазоне 90-95. Во втором полугодии он не будет сильно меняться. Не исключаю, что могут быть залеты вверх и вниз, но курс будет возвращаться к этому диапазону. Если сейчас пройдет 95 и будет 100, все равно потом сюда вернется. У нас все определяется сугубо торговым балансом. Он у нас более-менее стабилен, как и бюджетный дефицит, а стабилизация произошла именно на этих значениях. На основании экономики наиболее вероятен вариант, что к 31 декабря курс будет где-то здесь, где мы сейчас находимся, на уровне 93-92 рублей», - спрогнозировал он.

При этом руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард считает, что доллар может вырасти до 100-120 рублей к концу года. По его словам, сегодня не видно значимых фундаментальных факторов, способных развернуть российскую национальную валюту в сторону укрепления. Один из факторов удешевления рубля - «валютное голодание» на фоне падения доходов от нефти и газа после введения потолка цен и ряда санкций.



Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН говорил, что в обвале рубля виноваты люди, которые бегут скупать доллар.

«Покупатели доллара уронили курс рубля. Их очень много, они все пытаются сейчас купить, а предложение ограничено», - объяснил он.

Со своей стороны, инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин говорил НСН, что причина такого ослабления российской валюты – проблемы с экспортом.

«На это повлияло восстановление импорта. В 2022 году импорт был подавлен, он на 30% был ниже, чем обычно. Сейчас импорт восстанавливается, падает экспорт из-за внешнеторговых ограничений. Есть некоторые сложности с экспортом в Индию, например, мы им нефть поставляем, а деньги забрать в полном объеме не можем», - отметил он.

ЧТО НАДЕЖНЕЕ: ЗОЛОТО, ОБЛИГАЦИИ, ЮАНЬ

Подозрительные рекорды продолжают происходить и с индексом Мосбиржи, который накануне впервые с 24 февраля 2022 года превысил отметку в 3100 пунктов. Чем больше пунктов, тем выше общая стоимость акций компаний, входящих в индекс.

Финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН объяснил, что такие рекорды ничего не значат. По его словам, на фондовом рынке все еще царит истерия, поэтому стоит быть более осторожными и уменьшить долю акций в своих инвестициях в пользу менее рискованных инструментов.