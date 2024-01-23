«Осенью ослабление»: Когда доллар поднимется до 100 рублей

Ранее правительство РФ поддержало продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами из России до конца 2024 года. Требования о зачислении на российские счета от 80% валютной выручки и о продаже 90% от этого объема начали действовать 16 октября 2023 года. Предполагалось, что соответствующая мера будет введена до 30 апреля 2024 года.

«Это единственная мера, которая позволила укрепить курс рубля. До того, как она была введена, рубль падал вопреки тому, что Центробанк поднимал ключевую ставку. Российский рынок сейчас работает просто. Есть валюта от экспортеров – есть ликвидность. Раньше в Москве ставку поднимали, где-нибудь в Лондоне дешево занимали, присылали сюда валюту, конвертировали и вкладывали под высокую ставку. Тогда ставка могла регулировать курс, но сейчас это не работает», - добавил Голубовский.

Собеседник НСН уточнил, что при сохранении сальдо торгового баланса на текущем уровне вероятна ситуация 85-95 рублей за доллар. Однако вопреки оптимистичному мнению большинства, экономист призвал готовиться к укреплению доллара к осени 2024 года. При этом ситуация в России будет не хуже общемировой.

«Во время рецессии происходит падение спроса на сырье и укрепление доллара. Думаю, второй и третий квартал года будет временем сильного доллара, и, соответственно, слабой нефти, слабых цен на металлы. Осенью мы получим ослабление рубля, наверное, курс будет выше 100. Дальше посмотрим по ситуации. Но в мире постоянно где-то искрит: Израиль воюет, хуситы активизировались. С мая произойдет падение цен и фондовых индексов. Оптимисты считают, что это продлится два квартала и нормализуется после выборов в США. Я не уверен. Могу только сказать, что ситуация в России не будет хуже, чем в целом мире», - резюмировал он.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что хранение сбережений в долларах сейчас нецелесообразно. Эксперт порекомендовал остановится на вкладах в рублях со ставкой в 15-16% годовых, которые превышают темпы инфляции.

