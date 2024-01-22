СМИ: Китайские банки начали избавляться от долларов для поддержания курса юаня

Продажа американской валюты позволяет банкам сократить ликвидность офшорных юаней, курс которых формируется на бирже. Курс внутренних юаней контролирует Народный банк Китая, но Пекин контролирует два курса китайской валюты для того, чтобы они расходились друг с другом несущественно.

Собеседник агентства заявил, что продажи американской валюты были агрессивные. По его оценку, за допустимую черту был взят уровень 7,2 юаня за доллар.

