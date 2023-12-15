В Минэкомразвития заявили, что рост расчетов в нацвалютах продолжится в 2024 году
В России в 2024 году продолжится расчет в национальных валютах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление Минэкономразвития РФ.
Там прокомментировали слова президента Владимира Путина о значимости расчетов в нацвалютах. Как отметили в ведомстве, чем больше используется национальная валюта в экономических финансовых расчетах, тем лучше, так как это повышает суверенитет и возможности страны.
Минэкономразвития указало, что в странах ЕАЭС по итогам 2023 года доля рубля во взаимных расчетах составит более 85%, а доля всех национальных валют государств-членов Союза превысит 90%.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным назвал важным переход на национальные валюты между двумя странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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