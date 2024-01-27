WP заявила о совещаниях в России по подрыву роли доллара
В России якобы проходили совещания о «подрыве роли доллара как мировой резервной валюты», сообщает The Washington Post, ссылаясь на внутренние документы Совбеза России, полученные европейской разведкой.
По данным издания, российская сторона обсуждала лишение Вашингтона преимущества, которое он имеет благодаря доминированию доллара в мировой финансовой системе.
Кроме того, один из обсуждаемых документов касается создания новой глобальной финансовой системы, в то время как другой фокусируется на расширении сотрудничества между Россией и Китаем в области искусственного интеллекта, кибернетических систем и интернета вещей.
Оба документа подразумевают создание новой финансовой системы и введение евразийской цифровой валюты, основанной на альтернативных платежных системах, таких как блокчейн, с целью уменьшения зависимости от западных финансовых структур.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал «Радиоточке НСН», что меры по обязательной продаже валютной выручки позволят укрепить курс рубля, однако ожидаемая во втором и третьем квартале года рецессия США может привести к усилению доллара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru