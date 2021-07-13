«Осенью подорожать может всё». Россиянам предсказали «неотвратимую» инфляцию

Впрочем, словам Шелища противоречат результаты исследования аналитиков «Тинькофф Data», которые показывают, что покупатели уже начали экономить даже на базовых продуктах. Например, траты на покупку овощей и фруктов урезали на 30– 60 процентов, на мясо — до 25 процентов, на хлебобулочные изделия — на 40 процентов. Россияне начали экономить на еде из-за неуверенности в завтрашнем дне, рассказал директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Люди теряют уверенность в перспективе, они не убеждены, что в будущем им удастся больше зарабатывать, что их доходы вырастут. Идет сокращение потребления, просто потому что люди стремятся хоть что-то сохранить . После пандемии, когда в таких экстраординарных условиях очень многие накопления и сбережения были растрачены, сейчас , видимо, предпринимается попытка их снова воссоздать и тем самым люди экономят даже на том, что нужно сегодня. Люди не очень верят в восстановление экономики в ближайшее время. Даже в 90-х такого не было: там был резкий провал, потом оживление, потом очень короткая проблема кризиса 1998 года – так или иначе там было определенное движение туда–сюда. Сейчас самое неприятное, что происходит в нашей экономике – это ощущение потери перспективы и устойчивое движение вниз», - заявил Иноземцев.

По оценке Росстата, официальная инфляция за год не превышает шести процентов. Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что рост цен занижается минимум вдвое.

«Расчет роста цен – довольно сложное занятие, он производится по нескольким сотням товаров и услуг, и почти по двум сотням населенных пунктов. Это сложная статистическая задача. Но при этом мы видим, что при ее решении Росстат регулярно занижает инфляцию, по крайней мере, вдвое. Можно обсуждать – в 2, в 2,5 или в 3 раза он ее занижает, но это занижение имеет место и носит постоянный характер. Если у вас несовершенная методика, которая больше 20 лет ориентирует на систематическое, колоссальное занижение инфляции, то, наверное, эта ошибка является частью стратегии», - предположил Делягин.

С ним согласился член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». он пояснил, что реальные оценки роста цен давно не имеют отношения к действительности.

«Россияне, определяя рост цен на продукты питания, медикаменты, одежду, технику, коммуналку оценивают его на 15-20 процентов. А на некоторые товары, например, гречку, ряд круп, подсолнечное масло, яйца, сахар - на 30, 40, 50, 60 процентов. Все понимают, что цифры Росстата далеки от реальности, что они не отражают ситуацию с ценниками в магазинах, на рынках, в аптеках, общественном транспорте, на бензоколонках, но ее необходимо рисовать, чтобы потом было что хорошего рассказать по телевизору», - заявил эксперт.

При этом цены на картофель и морковь уже стали больше в два раза по сравнению с прошлым годом. Экономист Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что причины подорожания продуктов следует искать глубже.