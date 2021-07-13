«Осенью подорожать может всё». Россиянам предсказали «неотвратимую» инфляцию

Даже по официальным данным рост цен в 2021 году побил пятилетний рекорд.

Подорожать этой осенью может абсолютно все, рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Возможно понижение стоимости «в коротком моменте», но потом инфляция неотвратима, заявил эксперт в беседе с изданием «Вечерняя Москва». При этом Шелищ уверен, что, несмотря на повышение цен, есть продукты, которые люди все равно будут покупать. По его словам, это крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб. Он заявил, что снизить рост цен можно за счет увеличения числа предложений. «Нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом. Но пока не особо справляемся», — отметил эксперт.

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Впрочем, словам Шелища противоречат результаты исследования аналитиков «Тинькофф Data», которые показывают, что покупатели уже начали экономить даже на базовых продуктах. Например, траты на покупку овощей и фруктов урезали на 30– 60 процентов, на мясо — до 25 процентов, на хлебобулочные изделия — на 40 процентов. Россияне начали экономить на еде из-за неуверенности в завтрашнем дне, рассказал директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Люди теряют уверенность в перспективе, они не убеждены, что в будущем им удастся больше зарабатывать, что их доходы вырастут. Идет сокращение потребления, просто потому что люди стремятся хоть что-то сохранить . После пандемии, когда в таких экстраординарных условиях очень многие накопления и сбережения были растрачены, сейчас , видимо, предпринимается попытка их снова воссоздать и тем самым люди экономят даже на том, что нужно сегодня. Люди не очень верят в восстановление экономики в ближайшее время. Даже в 90-х такого не было: там был резкий провал, потом оживление, потом очень короткая проблема кризиса 1998 года – так или иначе там было определенное движение туда–сюда. Сейчас самое неприятное, что происходит в нашей экономике – это ощущение потери перспективы и устойчивое движение вниз», - заявил Иноземцев.

По оценке Росстата, официальная инфляция за год не превышает шести процентов. Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что рост цен занижается минимум вдвое.

«Расчет роста цен – довольно сложное занятие, он производится по нескольким сотням товаров и услуг, и почти по двум сотням населенных пунктов. Это сложная статистическая задача. Но при этом мы видим, что при ее решении Росстат регулярно занижает инфляцию, по крайней мере, вдвое. Можно обсуждать – в 2, в 2,5 или в 3 раза он ее занижает, но это занижение имеет место и носит постоянный характер. Если у вас несовершенная методика, которая больше 20 лет ориентирует на систематическое, колоссальное занижение инфляции, то, наверное, эта ошибка является частью стратегии», - предположил Делягин.

С ним согласился член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». он пояснил, что реальные оценки роста цен давно не имеют отношения к действительности.

«Россияне, определяя рост цен на продукты питания, медикаменты, одежду, технику, коммуналку оценивают его на 15-20 процентов. А на некоторые товары, например, гречку, ряд круп, подсолнечное масло, яйца, сахар - на 30, 40, 50, 60 процентов. Все понимают, что цифры Росстата далеки от реальности, что они не отражают ситуацию с ценниками в магазинах, на рынках, в аптеках, общественном транспорте, на бензоколонках, но ее необходимо рисовать, чтобы потом было что хорошего рассказать по телевизору», - заявил эксперт.

При этом цены на картофель и морковь уже стали больше в два раза по сравнению с прошлым годом. Экономист Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что причины подорожания продуктов следует искать глубже.

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«Мы с кем-то все время лаемся и почему-то считаем, что можем оказаться в товаропроводящей и технологической цепочке где-то в разделе «дешево и технологично». К сожалению, мы всегда оказываемся в категории «мало и дорого». Выход из этого тупика очень простой. Мы должны встраиваться в товаропроводящие кольца мира. У нас же есть гордость за то, что мы всем можем показывать Кузькину мать. Говорим, что, не продадимся проклятому Западу за палку колбасы. Мы и так делаем это, только за невкусную палку колбасы и очень дешево», - считает Потапенко.

Ранее стало известно, что по официальным данным рост цен в России побил пятилетний рекорд.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Венявский
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