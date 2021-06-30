«Иллюзия!» Экономист объяснил цифры Путина по инфляции
Владислав Жуковский рассказал, почему президент не озвучил реальные цифры экономических показателей.
Инфляция в России на сегодня с начала года составляет 5,9%, сообщил президент в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным. По словам главы государства, власти обращают внимание на проблему роста цен, хотя реагируют не всегда своевременно.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что на самом деле продуктовая инфляция в стране превышает 15%, а реальные доходы граждан побили антирекорд 2009 года.
«Если он скажет, что инфляция вышла из-под контроля, что цены растут, бедность растет, доходы падают, получается, что он в этом виновен, это его социально-экономическая политика, это его кадры, его правительство, его Набиуллины, Силуановы, Мишустины, Медведевы. Конечно, он не хочет быть крайним и говорит, что недавно инфляция была 6,2%, а уже 5,9%. Все понимают, что цифры не имеют ничего общего с действительностью, они оторваны от реалий, они абсолютно иллюзорны, они нарисованы, их невозможно перепроверить. Это просто некие замеры и опросы Росстата, которые проводятся непонятно, в каких магазинах и непонятно, по каким товарам. Все понимают, что реально цены на продукты питания растут на 25%, какие-то товары вообще на 30% растут, как сахар и подсолнечное масло», - объяснил Жуковский.
На самом деле страна находится в довольно тяжелом социально-экономическом положении, но реальные цифры игнорируются, отметил эксперт.
«Заявления президента не рассчитаны на поиск истины и правды, они нацелены на то, чтобы создать видимость того, что все в России в целом хорошо. Конечно, он не будет озвучивать цифры, которые будут говорить о том, что в стране тяжелое социально-экономическое положение. Ни цифры по инфляции, ни цифры по безработице, ни цифры по росту экономики, ни цифры по росту промышленного производства не имеют никакого отношения к действительности. Нужно понимать, что президент правит больше 20 лет и несет полную ответственность за то, в каком состоянии находится российская экономика, за восьмилетнее падение реальных доходов населения, за скачок числа россиян за чертой бедности, за то, что реальные доходы россиян в 2021 году уже упали ниже 2009 года, за то, что у нас смертность рекордная с 2004 года», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Также в ходе Прямой линии покупательница спросила президента о ценах на продукты прямиком из магазина: «Как так получилось, что у нас бананы с Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей? Такой же вопрос по картофелю: откуда такая (большая - прим. НСН) цена?». Владимир Путин ответил, что это в целом связано с мировой тенденцией роста цен.
Жуковский отчасти согласился с главой государства, но напомнил, что Россия является крупным экспортером и может регулировать цены на внутреннем рынке за счет ввода дополнительных тарифов и пошлин на вывоз.
«Да, действительно, во всем мире на фоне того, что проводится мягкая кредитно-денежная политика, печатаются деньги, цены на активы выросли, но какое это имеет отношение к России, если мы не покупатели сырья. Мы не покупаем газ, нефть, металлы, лес, мы их экспортируем. То есть, другими словами, даже если во всем мире цены выросли на глобальном рынке, то мы можем сами себя обеспечить и никакой проблемы в этом нет через тарифную политику, пошлины и ограничения. Почему россияне, у которых зарплаты, пенсии в три, пять, десять раз ниже, чем в Европе, должны покупать металл, лес, зерно и прочее по европейским ценам?", - возмутился он.
Ранее экономист Василий Колташов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему экспортные пошлины на металл помогут сформировать комфортные цены на внутреннем рынке.
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