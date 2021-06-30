«Иллюзия!» Экономист объяснил цифры Путина по инфляции

Инфляция в России на сегодня с начала года составляет 5,9%, сообщил президент в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным. По словам главы государства, власти обращают внимание на проблему роста цен, хотя реагируют не всегда своевременно.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что на самом деле продуктовая инфляция в стране превышает 15%, а реальные доходы граждан побили антирекорд 2009 года.

«Если он скажет, что инфляция вышла из-под контроля, что цены растут, бедность растет, доходы падают, получается, что он в этом виновен, это его социально-экономическая политика, это его кадры, его правительство, его Набиуллины, Силуановы, Мишустины, Медведевы. Конечно, он не хочет быть крайним и говорит, что недавно инфляция была 6,2%, а уже 5,9%. Все понимают, что цифры не имеют ничего общего с действительностью, они оторваны от реалий, они абсолютно иллюзорны, они нарисованы, их невозможно перепроверить. Это просто некие замеры и опросы Росстата, которые проводятся непонятно, в каких магазинах и непонятно, по каким товарам. Все понимают, что реально цены на продукты питания растут на 25%, какие-то товары вообще на 30% растут, как сахар и подсолнечное масло», - объяснил Жуковский.