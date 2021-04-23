«В 90-е такого не было». Экономист объяснил экономию россиян на еде

Россияне не верят в восстановление экономики и в собственные перспективы, что в результате даёт небывало устойчивый спад потребления, заявил Владислав Иноземцев.

Россияне начали экономить на еде из-за неуверенности в завтрашнем дне, заявил директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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«Честно говоря, я думаю, что речь идет о том, что люди теряют уверенность в перспективе, они не убеждены, что в будущем им удастся больше зарабатывать, что их доходы вырастут. И, соответственно, экономят, в чем-то отказывают, сберегают на черный день, как делает и наше правительство, собственно говоря. В данном случае люди готовы сэкономить на еде быстрее, чем на многих других вещах, потому что в среднем очень высока доля показного потребления, то есть людей больше заботит, как они выглядят, чем то, что они едят и вообще в целом, как живут», - отметил Иноземцев.

Ранее из результатов исследования аналитиков «Тинькофф Data» стало известно. что граждане стали экономить на базовых продуктах. Например, траты на покупку овощей и фруктов урезали на 30– 60 процентов, на мясо — до 25 процентов, на хлебобулочные изделия — на 40 процентов.

По словам Иноземцева, пандемия тоже сыграла в этом свою роль, так как резко опустошила накопления граждан.

«На этом фоне идет сокращение потребления, просто потому что люди стремятся хоть что-то сохранить . После пандемии, когда в таких экстраординарных условиях очень многие накопления и сбережения были растрачены, сейчас , видимо, предпринимается попытка их снова воссоздать и тем самым люди экономят даже на том, что нужно сегодня», - объяснил экономист.

По его оценке, сейчас ситуация с потреблением не такая серьезная, как, например в 90-е годы, но в чем-то – даже сложнее.

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«Проблема заключается в том, что сокращение, может, сейчас не столь глубоко, но оно очень устойчивое. Люди не очень верят в восстановление экономики в ближайшее время. Даже в 90-х такого не было: там был резкий провал, потом оживление, потом очень короткая проблема кризиса 1998 года – так или иначе там было определенное движение туда–сюда. Сейчас самое неприятное, что происходит в нашей экономике – это ощущение потери перспективы и устойчивое движение вниз. Такого спада, особенно личных расходов, не было очень давно», - пояснил он.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию заявил, что российские власти не собираются заниматься административным регулированием цен.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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