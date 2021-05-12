«Занижают вдвое»: Делягин поддержал подозрения Миронова насчёт инфляции

Расхождения официальной и реальной инфляции на протяжении уже 20 лет - явно не случайная ошибка, уверен экономист.

В России уже больше 20 лет существенно занижается инфляция, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Расчет роста цен – довольно сложное занятие, он производится по нескольким сотням товаров и услуг, и почти по двум сотням населенных пунктов. Это сложная статистическая задача. Но при этом мы видим, что при ее решении Росстат регулярно занижает инфляцию, по крайней мере, вдвое. Можно обсуждать – в 2, в 2,5 или в 3 раза он ее занижает, но это занижение имеет место и носит постоянный характер», - сказал Делягин.
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При этом он согласился с главой думской фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, сказавшим, что в России считают инфляцию, не ориентируясь на реальную структуру потребления людей. По мнению Делягина, ошибочный расчет в инфляции в России продолжается уже много лет, и это является частью стратегии государства.

«Если у вас несовершенная методика, которая больше 20 лет ориентирует на систематическое, колоссальное занижение инфляции, то, наверное, эта ошибка является частью стратегии», - заключил экономист.
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Глава фракции Госдумы «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее заявил, что сейчас при расчете инфляции учитываются товары первой необходимости, длительного пользователя и даже предметы роскоши.

«Одно дело, когда мы ходим в магазин и видим, как растут цены на картофель, яйца, гречку, сахар, и другое дело - когда мы видим, как меняются золотые изделия либо телевизоры - цена растет на мизерные проценты. Минфин все это считает как среднюю температуру по больнице и считает, что с инфляцией все в порядке», - цитирует Миронова издание «Новый день».

По словам политика, реальную инфляцию нужно рассчитывать по тем продуктам питания, которые каждый день покупают граждане. Миронов напомнил, что от ее уровня зависят социальные выплаты. «И если инфляция будет считаться правильно, по народному принципу, тогда и выплаты будут больше», - уверен парламентарий.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Михаил ДелягинРоссияИнфляция
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