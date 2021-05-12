«Занижают вдвое»: Делягин поддержал подозрения Миронова насчёт инфляции

Глава фракции Госдумы «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее заявил, что сейчас при расчете инфляции учитываются товары первой необходимости, длительного пользователя и даже предметы роскоши.

«Одно дело, когда мы ходим в магазин и видим, как растут цены на картофель, яйца, гречку, сахар, и другое дело - когда мы видим, как меняются золотые изделия либо телевизоры - цена растет на мизерные проценты. Минфин все это считает как среднюю температуру по больнице и считает, что с инфляцией все в порядке», - цитирует Миронова издание «Новый день».

По словам политика, реальную инфляцию нужно рассчитывать по тем продуктам питания, которые каждый день покупают граждане. Миронов напомнил, что от ее уровня зависят социальные выплаты. «И если инфляция будет считаться правильно, по народному принципу, тогда и выплаты будут больше», - уверен парламентарий.

