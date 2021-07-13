Союз потребителей предупредил о росте цен на основные продукты

В России скоро могут повыситься цены на основные продукты питания, сообщил «Вечерней Москве» глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

Рост цен в РФ побил пятилетний рекорд

Общественный деятель отметил, что подорожать могут крупы, макароны и сахар. Он добавил, что спрос на эти продукты будет всегда, так как их нечем заменить, поэтому рост цен на них не ограничен.

Шелищ рассказал, что изменить ситуацию может увеличение предложения. По его словам, если повысить количество товаров, производимых внутри страны, и не закрываться от конкуренции с импортом, то проблема разрешится, пишет URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости
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