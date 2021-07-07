Рост цен в РФ побил пятилетний рекорд

Отмечается, что в июне текущего года рост цен ускорился до 6,5 % по сравнению с июнем прошлого года. Этот показатель стал рекордным с сентября 2016 года, когда инфляция была 6,4 %, отмечает «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что доходы топ-100 богатейших российских чиновников и депутатов в 2020 году увеличились несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею экономический кризис. По данным издания Forbes, их совокупный доход вырос с 65,8 млрд рублей в 2019 году до 75,9 млрд — в 2020-м.

