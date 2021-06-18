«Показали Кузькину мать!» Потапенко назвал причины двукратного роста цен на овощи

«Цены этого года на картофель и морковь закладывались еще в прошлом году. Не забывайте, что он был пандемийный. Но поскольку годовой цикл достаточно длинный, нужно учитывать несколько составляющих. Первый важный фактор – наличие трудовых ресурсов. У нас их не было, нет и не будет. Мы никак не можем обойтись без молодых, работящих граждан Востока. А ведь в землю надо не только вложиться, но и, как ни странно, ее обрабатывать. Во-вторых, низкая ставка финансирования у нас отсутствует как класс. И, чего скрывать, погодные условия. Сочетание этих факторов в комплексе и приводит к тому, что у нас дорожают продукты сельского хозяйства», - пояснил эксперт.

Потапенко предположил, какими будут цены на картофель и морковь в следующем году.

«Двукратное подорожание маловероятно. Рост будет, от этого мы никуда не уйдем, но он будет не настолько большим. Потому что такого сокращения объемов, как в прошлом году, не предвидится. Конечно, есть еще и народная конъюнктура. Потому что у нас регулярно, к сожалению, возникает в лихих головах слово «импортозамещение». Оно классное, но есть вопрос, какими методами это делается. Это делается на бумаге, а не с помощью развития сельхозпроизводства. Поэтому в следующем году, по моим расчетам, мы получим рост в 45-55%, но все еще будет зависеть от того, как будет регулироваться рынок», - отметил собеседник НСН.