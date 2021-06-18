«Показали Кузькину мать!» Потапенко назвал причины двукратного роста цен на овощи
В следующем году ждем подорожания картофеля и моркови еще как минимум на 45-55%, предупредил Дмитрий Потапенко.
Морковь и картофель подорожали почти на 100% с начала года, свидетельствуют данные Росстата. Экономист Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что в первую очередь такой рост цен вызван сокращением производства в 2020 году.
«Цены этого года на картофель и морковь закладывались еще в прошлом году. Не забывайте, что он был пандемийный. Но поскольку годовой цикл достаточно длинный, нужно учитывать несколько составляющих. Первый важный фактор – наличие трудовых ресурсов. У нас их не было, нет и не будет. Мы никак не можем обойтись без молодых, работящих граждан Востока. А ведь в землю надо не только вложиться, но и, как ни странно, ее обрабатывать. Во-вторых, низкая ставка финансирования у нас отсутствует как класс. И, чего скрывать, погодные условия. Сочетание этих факторов в комплексе и приводит к тому, что у нас дорожают продукты сельского хозяйства», - пояснил эксперт.
Потапенко предположил, какими будут цены на картофель и морковь в следующем году.
«Двукратное подорожание маловероятно. Рост будет, от этого мы никуда не уйдем, но он будет не настолько большим. Потому что такого сокращения объемов, как в прошлом году, не предвидится. Конечно, есть еще и народная конъюнктура. Потому что у нас регулярно, к сожалению, возникает в лихих головах слово «импортозамещение». Оно классное, но есть вопрос, какими методами это делается. Это делается на бумаге, а не с помощью развития сельхозпроизводства. Поэтому в следующем году, по моим расчетам, мы получим рост в 45-55%, но все еще будет зависеть от того, как будет регулироваться рынок», - отметил собеседник НСН.
По словам экономиста, цены в России растут не только на картофель и морковь, причины такого подорожания гораздо глубже. Это и пресловутое импортозамещение, которое приводит к вытеснению с рынка товаров зарубежных производителей, и в принципе слабая вовлеченность России в мировые производственные цепочки.
«Мы с кем-то все время лаемся и почему-то считаем, что можем оказаться в товаропроводящей и технологической цепочке где-то в разделе «дешево и технологично». К сожалению, мы всегда оказываемся в категории «мало и дорого». Выход из этого тупика очень простой. Мы должны встраиваться в товаропроводящие кольца мира. У нас же есть гордость за то, что мы всем можем показывать Кузькину мать. Говорим, что, не продадимся проклятому Западу за палку колбасы. Мы и так делаем это, только за невкусную палку колбасы и очень дешево», - считает Потапенко.
Ранее руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил о неизбежном подорожании «молочки» в 2021 году.
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