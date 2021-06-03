«Сказочные цифры». Жуковский высмеял «победу» Росстата над инфляцией

Экономист Владислав Жуковский назвал отчет Росстата о замедлении инфляции с 5,8 до 5,5 % «тихим ужасом», пояснив, что эти цифры не имеют никакого отношения к реальности.

Перед парламентскими выборами будет увеличиваться количество разговоров о том, как в России удалось героически снизить инфляцию, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал оценку Росстата, по которой инфляция в России по итогам апреля замедлилась на 0,3%. Жуковский пояснил, что реальные оценки роста цен давно не имеют отношения к действительности.

«У нас традиционно на протяжении многих лет разрыв между официальной оценкой инфляции со стороны Росстата либо Минэкономразвития с тем ростом цен, который оценивают потребители, достигает 2,5 – 3 раз. Если Росстат заявляет, что инфляция около 5,5 процентов, то сами россияне, определяя рост цен на продукты питания, медикаменты, одежду, технику, коммуналку оценивают его на 15-20 процентов. А на некоторые товары, например, гречку, ряд круп, подсолнечное масло, яйца, сахар - на 30, 40, 50, 60 процентов», - заявил эксперт.

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Жуковский связал обновление данных Росстата с Единым днем голосования 19 сентября, когда состоятся выборы в Госдуму. По его мнению, чем ближе будут выборы, тем более сказочные цифры будут озвучивать и Центральный банк, и Росстат, и министерство экономического развития, и чиновники, и депутаты, и руководство страны.

«Все понимают, что эти цифры далеки от реальности, что они не отражают ситуацию с ценниками в магазинах, на рынках, в аптеках, общественном транспорте, на бензоколонках, но ее необходимо рисовать, чтобы потом было что хорошего рассказать по телевизору. Надо показать, что мы героическими усилиями снизили инфляцию. Мол, смотрите, у нас инфляция была 5,8 процента, а стала 5,5. А не 10 и не 12. При том, что россияне понимают, что рост цен кратно больше», - пояснил эксперт.

Он назвал официальные цифры «инструментом манипулирования общественным сознанием» и «механизмом создания виртуальной реальности». При этом Жуковский рассказал, как появляются данные о росте цен.

«Росстат проводит замеры по нескольким сотням товаров и услуг в определенных магазинах, в определенных торговых сетях, и никто толком не знает, что это за товары, что это за магазины, каким образом там эти ценники формируются. Понимая, что Росстат делает замеры в определенные дни, не составляет никакой проблемы, чтобы поменять ценники к моменту проверки, либо искусственно держать цены заниженными на определенные категории товаров, компенсируя понижение через повышение цен на другие категории товаров. Поэтому потом и оказывается, что официальные цифры вызывают только смех, тихий ужас. И волосы встают дыбом, когда видишь официальные сводки о том, что инфляция и безработице стала ниже, и Россию ждет экономический прорыв», - возмутился Жуковский.

Экономист объяснил, что в условиях, когда население и бизнес загибаются, пропасть между богатыми и бедными растет, растет социальная напряженность, которая усугубляется политической ситуацией, масштабами репрессий и «закручиванием гаек», у власти нет другого выхода, кроме как «рисовать» такие картинки.

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«Если у вас в реальной жизни в стране социально-экономический кризис, массовые банкротства малых предприятий (больше двух миллионов в прошлом году), если только по официальным данным Росстата реально располагаемые доходы населения падают с 2014 года, если официально у нас в стране 18 миллионов нищих, а реально к бедным и нищим относится половина населения страны, у которых, по данным Росстата, доходы ниже 25 тысяч рублей в месяц, если все, что не связано с экспортом сырья (нефти, газа, угля, леса) либо с госзаказами постепенно загибается и деградирует, а народ сталкивается с ростом цен, девальвацией рубля, ростом налогов и пенсионного возраста и соответственно с ростом коммунальных платежей и безработицей, то вам необходимо формировать красивую картинку в виртуальной реальности и по телевизору», - подчеркнул Жуковский.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России повышенная. Об этом она рассказала на Петербургском международном экономическом форуме. Глава Банка России отметила, что инфляция приобретает все более устойчивый характер.

Как сообщает Росстат, в конце апреля инфляция замедлилась до 5,5%. В марте 2021 года она составила 5,8%. Специалисты Центробанка заявляют, что к концу года инфляция будет в районе 4,7-5,2%.

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