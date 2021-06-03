«Сказочные цифры». Жуковский высмеял «победу» Росстата над инфляцией

Жуковский связал обновление данных Росстата с Единым днем голосования 19 сентября, когда состоятся выборы в Госдуму. По его мнению, чем ближе будут выборы, тем более сказочные цифры будут озвучивать и Центральный банк, и Росстат, и министерство экономического развития, и чиновники, и депутаты, и руководство страны.

«Все понимают, что эти цифры далеки от реальности, что они не отражают ситуацию с ценниками в магазинах, на рынках, в аптеках, общественном транспорте, на бензоколонках, но ее необходимо рисовать, чтобы потом было что хорошего рассказать по телевизору. Надо показать, что мы героическими усилиями снизили инфляцию. Мол, смотрите, у нас инфляция была 5,8 процента, а стала 5,5. А не 10 и не 12. При том, что россияне понимают, что рост цен кратно больше», - пояснил эксперт.

Он назвал официальные цифры «инструментом манипулирования общественным сознанием» и «механизмом создания виртуальной реальности». При этом Жуковский рассказал, как появляются данные о росте цен.

«Росстат проводит замеры по нескольким сотням товаров и услуг в определенных магазинах, в определенных торговых сетях, и никто толком не знает, что это за товары, что это за магазины, каким образом там эти ценники формируются. Понимая, что Росстат делает замеры в определенные дни, не составляет никакой проблемы, чтобы поменять ценники к моменту проверки, либо искусственно держать цены заниженными на определенные категории товаров, компенсируя понижение через повышение цен на другие категории товаров. Поэтому потом и оказывается, что официальные цифры вызывают только смех, тихий ужас. И волосы встают дыбом, когда видишь официальные сводки о том, что инфляция и безработице стала ниже, и Россию ждет экономический прорыв», - возмутился Жуковский.

Экономист объяснил, что в условиях, когда население и бизнес загибаются, пропасть между богатыми и бедными растет, растет социальная напряженность, которая усугубляется политической ситуацией, масштабами репрессий и «закручиванием гаек», у власти нет другого выхода, кроме как «рисовать» такие картинки.