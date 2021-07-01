Цены к потолку. Молоко подорожает к осени минимум на 7%
Производители все последние годы находятся на грани убыточности, при этом себестоимость молока за год выросла на более 20%, сообщил НСН доктор экономических наук Денис Терновский.
К осени цены на молоко поднимутся на 7-10%, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании «Молвест» Анатолия Лосева. Как утверждают производители, это вынужденная мера для сохранения рентабельности. Грядущее повышение на 7-10% - потолок или цены могут увеличиться еще больше? С таким вопросом мы обратились к доктору экономических наук, ведущему научному сотруднику Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денису Терновскому. Он объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что рост цен на молоко сдерживает только покупательная способность россиян.
«Производители могут увеличить цены в любое время, потому что производство молока, во-первых, у нас дотируется, во-вторых, у нас есть импорт молочной продукции. Своего молока не хватает, себестоимость у него высокая, именно поэтому есть дотации. По факту производители находятся на грани убыточности все последние годы. Но у населения нет спроса на дорожающее молоко и молочную продукцию. То есть цены у нас, грубо говоря, зависят от покупательной способности населения и точки безубыточности производителей с учетом субсидий. Производители могут сколько угодно говорить, что себестоимость растет, мы цены будем поднимать, но по возросшей цене спроса не будет. Другой вопрос, что, если спроса не будет, то из-за возросшей себестоимости, производства могут закрываться или сокращаться», - отметил специалист.
Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС объяснил, почему производители молочной продукции забили тревогу именно сейчас. По его словам, это связано с увеличением себестоимости товара.
«Затраты при производстве складываются из стоимости кормов, а вся продукция растениеводства, как и все commodities (товары широкого потребления - англ.), растет. Курс рубля тоже, будем говорить, на 20% девальвировался. И то, что стоимость иностранных компонентов, таких, как лекарства, пищевые добавки, выросла, тоже внесло свой вклад», - рассказал Терновский.
По его словам, рост себестоимости молока, который происходил последний год, еще не полностью перешел на розничные цены.
«Здесь я могу ссылаться на гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова. Он вчера заявил, что себестоимость сырья выросла на 18%, в то же время цена на сырье увеличилась на 4-5%, а готовая продукция подорожала на 3-3,5%. То есть себестоимость за год поднялась более чем на 20%, при том, что цены на молоко поднялись гораздо меньше. По нашим данным, этот рост составил 2-4%. Производители молока бьют тревогу, что цена "на полке" растет не так сильно. Ведь на текущий момент реальные цены на молоко, без учета инфляции, находятся ниже на несколько процентов, чем в среднем за последние пять лет. При этом оптовая стоимость молока уже выросла на 10%», - заявил доктор экономических наук.
Ранее руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как на рост цен «молочки» в 2021 году, повлияют новые требования по маркировке.
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