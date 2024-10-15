Опасные «одиночки» и «элитка»: Россияне на фоне банкротств интересуются дорогим жильем

ДЕТЕЙ НЕТ - 40 ТЫСЯЧ В КАЗНУ

Однако по мнению некоторых экспертов угрозу одинокие россияне создают не только экономике страны, но и демографии, если при этом у них нет детей. Так, на фоне активного обсуждения налога на бездетность, директор МФЭИ и экономист Алексей Зубец предложил взымать с такой категории граждан ежемесячно 30-40 тысяч рублей.

В беседе с НСН он пояснил, что такие цифры – это базовая сумма, которая должна меняться в отдельных ситуациях, однако если люди достигли 35-40 лет и не имеют детей, то это справедливо, чтобы они платили.

«Это базовая сумма. Трансферты от малодетных к многодетным. Естественно, в конкретных условиях сумма должна быть другая. Потом, установление налогов - это вообще вопрос для Минфина. Но трансферт от бездетных семей к многодетным после достижения определенного возраста, например, у женщин 35 лет, а мужчины - 40, это справедливо. Если одни воспитывают много детей, а другие не воспитывают их совсем, они на этом экономят. Значит, за это надо платить», - рассказал Зубец.

При этом экономист не считает, что такая инициатива лишит некоторых россиян желания заводить детей, если, например, они копят на ребенка.

«Если они до 40 лет не накопили на ребенка, значит вам вешают лапшу на уши, и они не собираются рожать ребенка», - уточнил он.

Тем временем независимый демограф Алексей Ракша в разговоре с НСН не оценил подобную инициативу и отметил, что налог на бездетность может произвести обратный эффект, поскольку будет мешать молодым семьям откладывать деньги на будущее «родительство».

«Я думаю, что налог на бездетность не сработает. Сейчас, в отличие от СССР, молодые люди пытаются накопить на предстоящее родительство, откладывая деньги, влезая в ипотеку и так далее. А налог будет им только в этом мешать. Есть риск, что он даже снизит рождаемость, потому что будет откладывать этот замечательный момент», - подчеркнул он.