Опасные «одиночки» и «элитка»: Россияне на фоне банкротств интересуются дорогим жильем
В то время как Центробанк РФ беспокоится из-за растущего числа одиноких граждан, россияне демонстрируют высокий интерес к покупке элитного жилья, а другие все чаще становятся банкротами и предпочитают хранить сбережения в России.
С июля по сентябрь число российских должников, которые были объявлены банкротами, составило 12,6 тысяч – это на 3,3 тысячи больше, чем за весь 2023 год. С начала 2024 года число финансово несостоятельных граждан превысило отметку в 23 тысячи, сообщил РБК со ссылкой на статистику «Федресурса».
Речь идет о числе завершенных процедур внесудебного банкротства: если должник подал требование о финансовой несостоятельности, и оно соответствует требованиям, то МФЦ его принимает, и человек объявляется банкротом через полгода. Так, с помощью упрощенного банкротства россиянам удалось списать долги на 17,1 млрд руб.
Эксперты считают, что такой «бум» банкротств связан, прежде всего, с упрощением процедуры.
И ЖИТЬ ТОРОПЯТСЯ И ПОКУПАТЬ СПЕШАТ
В то же время покупательская способность россиян остается стабильной и даже показывает рекорды.
Так, за 2024 год граждане РФ приобрели в Москве 1270 элитных квартир и апартаментов общей стоимостью 174 млрд рублей – что стало самым высоким показателем за всю историю рынка, отмечает консалтинговая компания NF Group.
Тем временем, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в разговоре с НСН объяснил, что граждане РФ приобретают элитную недвижимость в столице, чтобы сберечь деньги от обесценивания. Он также уточнил, что помимо этого, хорошо продается дешёвое жилье, а вот квартиры среднего сегмента – проседают.
«Плюс на «элитке», я думаю, что они еще размышляют в категории возможных рисков – деньги обесцениваются. Высокая ставка по депозиту означает, что и обесценивание денег происходит в такой же скорости», - рассказал Барсуков.
По его словам, такой спрос граждан на эти две категории жилья еще связан с тем, что они ждут получения доходности от дешевого жилья. Те же россияне, кто приобретает элитную недвижимость, просто имеют на это достаточные средства.
«Я объясняю это следующим образом… Если у людей появляются деньги, они вкладывают их в недвижимость – дешевое жилье. «Элитка», соответственно, не требует ипотеки. Люди, которые покупают элитное жилье, иногда берут кредит, но в принципе у них есть возможность купить и без ипотеки. Поэтому сегодняшние высокие ставки, в том числе не только по депозитам, но и различные другие финансовые инструменты, которые приносят большую доходность, дают людям возможность приобретать недвижимость», - поделился он.
ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ
Тем временем в Центробанке РФ увидели серьезную угрозу экономике страны в растущем количестве одиноких россиян. В опубликованном докладе специалисты утверждают, что эта категория граждан меньше других склонна к тому, чтобы копить деньги, и наоборот чаще совершает импульсивные покупки, а также редко планирует бюджет. Это связано с тем, что у граждан без пары нет потребности копить на крупные покупки для семьи, им не кому подсказать или посоветовать, как лучше распоряжаться деньгами.
Также эксперты отмечают, что «одиночки» чаще становятся банкротами.
Докладчики поясняют, что вклады граждан для Центробанка - это необходимые инвестиции для наращивания предложений продукта, что способствует снижению инфляции.
Помимо этого, за последние пятнадцать лет число одиночных домохозяйств почти удвоилось. За период с 2010 по 2021 год количество таких одиночек увеличилось с 25.7% до 41.8%.
По последним данным, всего 39% единоличных домохозяйств РФ имеют накопления. И только у 28% из них сбережений хватит на несколько месяцев или более.
ДЕТЕЙ НЕТ - 40 ТЫСЯЧ В КАЗНУ
Однако по мнению некоторых экспертов угрозу одинокие россияне создают не только экономике страны, но и демографии, если при этом у них нет детей. Так, на фоне активного обсуждения налога на бездетность, директор МФЭИ и экономист Алексей Зубец предложил взымать с такой категории граждан ежемесячно 30-40 тысяч рублей.
В беседе с НСН он пояснил, что такие цифры – это базовая сумма, которая должна меняться в отдельных ситуациях, однако если люди достигли 35-40 лет и не имеют детей, то это справедливо, чтобы они платили.
«Это базовая сумма. Трансферты от малодетных к многодетным. Естественно, в конкретных условиях сумма должна быть другая. Потом, установление налогов - это вообще вопрос для Минфина. Но трансферт от бездетных семей к многодетным после достижения определенного возраста, например, у женщин 35 лет, а мужчины - 40, это справедливо. Если одни воспитывают много детей, а другие не воспитывают их совсем, они на этом экономят. Значит, за это надо платить», - рассказал Зубец.
При этом экономист не считает, что такая инициатива лишит некоторых россиян желания заводить детей, если, например, они копят на ребенка.
«Если они до 40 лет не накопили на ребенка, значит вам вешают лапшу на уши, и они не собираются рожать ребенка», - уточнил он.
Тем временем независимый демограф Алексей Ракша в разговоре с НСН не оценил подобную инициативу и отметил, что налог на бездетность может произвести обратный эффект, поскольку будет мешать молодым семьям откладывать деньги на будущее «родительство».
«Я думаю, что налог на бездетность не сработает. Сейчас, в отличие от СССР, молодые люди пытаются накопить на предстоящее родительство, откладывая деньги, влезая в ипотеку и так далее. А налог будет им только в этом мешать. Есть риск, что он даже снизит рождаемость, потому что будет откладывать этот замечательный момент», - подчеркнул он.
В тоже время экс-министр труда, экономист Сергей Калашников рассказал НСН, что налоги эффективны только для увеличения доходов, но никак не для повышения рождаемости или для решения социальных проблем, поэтому идея налога на бездетность – это абсурд.
«Налоги вообще не инструмент экономики. Они, безусловно, связаны только с прибылью. Налоги на социальное положение, на те или иные общегражданские свободы и права, которые разные для отдельных категорий, это все феодализм, но никак не современное общество», - возмутился он.
А фиксированный налог для определённой категории граждан, по его словам, вообще не возможен.
«И бедные, и бездетные, и обремененные детьми россияне имеют разные доходы. И нельзя им предъявлять фиксированный взнос. Для одного — это копейки, а для другого — просто фантастические суммы», - пояснил Калашников.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле не знают подробностей инициативы о налоге на бездетность, однако сочли необходимым проанализировать советский опыт.
ДЕНЬГИ ДЕРЖИМ ДОМА?
Тем временем, данные Центробанка также говорят о том, что в январе-августе 2024 года россияне вывели за границу вдвое меньший объем денег, чем за аналогичный период 2022 года, сообщила газета «Ведомости».
Так, в 2022 году россияне вывели за рубеж 1,02 триллиона рублей, 2023 году — 613,1 миллиарда рублей, а в этом году — уже 527,2 миллиарда рублей.
Однако в ЦБ отметили, что несмотря на снижение интенсивности оттока средств за рубеж, количество денег россиян в зарубежных банка растет в течение последних трех лет.
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