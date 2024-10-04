«Опыт и квалификация»: HR-эксперт пояснил разницу зарплат при одной должности

Главная причина, по которой россияне на одной должности получают разный доход, кроется в разнице их опыта и квалификации, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Она уточнила, что даже при одинаковом стаже работы будет учитываться специализация конкретного сотрудника. Так, он может быть узким специалистом в своей области, что делает его более ценным для компании, соответственно и платить ему могут больше.

Также работодатель может повышать зарплату в условиях нехватки сотрудников, поэтому кто-то из квалифицированных специалистов может получать больше по сравнению с коллегой на аналогичной должности.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в пресс-центре НСН заявил, что спрос на астрологов в компаниях – это всего лишь «хайп», так работодатели привлекают внимание сотрудников на фоне дефицита кадров.


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ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
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