«Опыт и квалификация»: HR-эксперт пояснил разницу зарплат при одной должности
Главная причина, по которой россияне на одной должности получают разный доход, кроется в разнице их опыта и квалификации, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она уточнила, что даже при одинаковом стаже работы будет учитываться специализация конкретного сотрудника. Так, он может быть узким специалистом в своей области, что делает его более ценным для компании, соответственно и платить ему могут больше.
Также работодатель может повышать зарплату в условиях нехватки сотрудников, поэтому кто-то из квалифицированных специалистов может получать больше по сравнению с коллегой на аналогичной должности.
Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в пресс-центре НСН заявил, что спрос на астрологов в компаниях – это всего лишь «хайп», так работодатели привлекают внимание сотрудников на фоне дефицита кадров.
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